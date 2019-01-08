В Белом доме рассказали, когда Трамп посетит границу США с Мексикой
10 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетит американо-мексиканскую границу.
Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
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Пресс-секретарь рассказала, что Трамп намерен встретиться с теми, кто находится "на позициях национальной безопасности и гуманитарного кризиса".
"Президент Дональд Трамп поедет на южную границу в четверг, 10 января", – добавила она.
Сандерс также отметила, что больше деталей относительно поездки объявят в ближайшее время.
Напомним, что 26 декабря глава Белого дома Дональд Трамп подписал документ о строительстве участка пограничной стены в Техасе протяженностью 185 километров. А еще в октябре 2017 года предложил новую жесткую иммиграционную политику. Среди требований, в частности, было ограничение выдачи семейных Green Card для супругов и несовершеннолетних детей граждан США. Кроме того, среди требований – сооружение стены на границе с Мексикой и ускорение процедуры депортации из США лиц с истекшим сроком действия виз.