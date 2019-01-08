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      В Белом доме рассказали, когда Трамп посетит границу США с Мексикой

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / pravda.com.ua

      10 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетит американо-мексиканскую границу.

      Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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      Пресс-секретарь рассказала, что Трамп намерен встретиться с теми, кто находится "на позициях национальной безопасности и гуманитарного кризиса".

      "Президент Дональд Трамп поедет на южную границу в четверг, 10 января", – добавила она.

      Сандерс также отметила, что больше деталей относительно поездки объявят в ближайшее время.

      Напомним, что 26 декабря глава Белого дома Дональд Трамп подписал документ о строительстве участка пограничной стены в Техасе протяженностью 185 километров. А еще в октябре 2017 года предложил новую жесткую иммиграционную политику. Среди требований, в частности, было ограничение выдачи семейных Green Card для супругов и несовершеннолетних детей граждан США. Кроме того, среди требований – сооружение стены на границе с Мексикой и ускорение процедуры депортации из США лиц с истекшим сроком действия виз.

      Теги: Новости США Дональд Трамп Новости политики Мексика
      Источник: 24 Канал
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