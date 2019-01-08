В Белом доме рассказали, когда Трамп посетит границу США с Мексикой

10 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетит американо-мексиканскую границу.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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Пресс-секретарь рассказала, что Трамп намерен встретиться с теми, кто находится "на позициях национальной безопасности и гуманитарного кризиса".

"Президент Дональд Трамп поедет на южную границу в четверг, 10 января", – добавила она.

President @realDonaldTrump will travel to the Southern border on Thursday to meet with those on the frontlines of the national security and humanitarian crisis. More details will be announced soon. — Sarah Sanders (@PressSec) 7 січня 2019 р.

Сандерс также отметила, что больше деталей относительно поездки объявят в ближайшее время.

Напомним, что 26 декабря глава Белого дома Дональд Трамп подписал документ о строительстве участка пограничной стены в Техасе протяженностью 185 километров. А еще в октябре 2017 года предложил новую жесткую иммиграционную политику. Среди требований, в частности, было ограничение выдачи семейных Green Card для супругов и несовершеннолетних детей граждан США. Кроме того, среди требований – сооружение стены на границе с Мексикой и ускорение процедуры депортации из США лиц с истекшим сроком действия виз.