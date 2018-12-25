Стена США на границе с Мексикой: Трамп подписал важный приказ
Глава Белого дома Дональд Трамп подписал документ о строительстве участка пограничной стены в Техасе протяженностью 185 километров.
Об этом он написал в своем Twitter.
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"Я нахожусь в Овальном кабинете и только что выдал (разрешение на –" 24 ") на контракт по возведению еще одного крупного, протяженностью 115 миль, участка стены в Техасе. Мы уже строим и ремонтируем много миль этой стены, некоторые завершены. Демократы должны прекратить "шатдаун"(закрытие федерального правительства – "24") и завершить финансирование. Миллиарды долларов и жизней будут сохранены!" – написал Трамп.
Напомним, в октябре 2017 года Трамп предложил новую жесткую иммиграционную политику. Среди требований, в частности, было ограничение выдачи семейных Green Card для супругов и несовершеннолетних детей граждан США. Кроме того, среди требований – строительство стены на границе с Мексикой и ускорение процедуры депортации из США лиц с просроченным сроком действия виз.
Добавим, что в августе 2017 президент США представил законопроект, меняющий правила получения вида на жительство.
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