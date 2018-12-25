Стена США на границе с Мексикой: Трамп подписал важный приказ

Глава Белого дома Дональд Трамп подписал документ о строительстве участка пограничной стены в Техасе протяженностью 185 километров.

Об этом он написал в своем Twitter.

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"Я нахожусь в Овальном кабинете и только что выдал (разрешение на –" 24 ") на контракт по возведению еще одного крупного, протяженностью 115 миль, участка стены в Техасе. Мы уже строим и ремонтируем много миль этой стены, некоторые завершены. Демократы должны прекратить "шатдаун"(закрытие федерального правительства – "24") и завершить финансирование. Миллиарды долларов и жизней будут сохранены!" – написал Трамп.

I am in the Oval Office & just gave out a 115 mile long contract for another large section of the Wall in Texas. We are already building and renovating many miles of Wall, some complete. Democrats must end Shutdown and finish funding. Billions of Dollars, & lives, will be saved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2018

Напомним, в октябре 2017 года Трамп предложил новую жесткую иммиграционную политику. Среди требований, в частности, было ограничение выдачи семейных Green Card для супругов и несовершеннолетних детей граждан США. Кроме того, среди требований – строительство стены на границе с Мексикой и ускорение процедуры депортации из США лиц с просроченным сроком действия виз.

Добавим, что в августе 2017 президент США представил законопроект, меняющий правила получения вида на жительство.