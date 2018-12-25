Стіна США на кордоні з Мексикою: Трамп підписав важливий наказ

Очільник Білого дому Дональд Трамп підписав документ про будівництво ділянки прикордонної стіни в Техасі протяжністю 185 кілометрів.

Про це він написав у своєму Twitter.

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"Я перебуваю в Овальному кабінеті і тільки що видав (дозвіл на – "24") Контракт зі зведення ще одного великого протяжністю 115 миль ділянки стіни в Техасі. Ми вже будуємо і ремонтуємо багато миль цієї стіни, деякі завершені. Демократи повинні припинити "шатдаун" (закриття федерального уряду – "24") і завершити фінансування. Мільярди доларів і життів будуть збережені! " – написав Трамп.

I am in the Oval Office & just gave out a 115 mile long contract for another large section of the Wall in Texas. We are already building and renovating many miles of Wall, some complete. Democrats must end Shutdown and finish funding. Billions of Dollars, & lives, will be saved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2018

Нагадаємо, у жовтні 2017 року Трамп запропонував нову жорстку імміграційну політику. Серед вимог, зокрема, було обмеження видачі сімейних Green Card для членів подружжя та неповнолітніх дітей громадян США. Окрім того, серед вимог – спорудження муру на кордоні з Мексикою та прискорення процедури депортації з США осіб із простроченим терміном дії віз.

Додамо, що у серпні 2017 року президент США представив законопроект, який змінює правила отримання посвідки на постійне проживання.