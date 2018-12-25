Стіна США на кордоні з Мексикою: Трамп підписав важливий наказ
Очільник Білого дому Дональд Трамп підписав документ про будівництво ділянки прикордонної стіни в Техасі протяжністю 185 кілометрів.
Про це він написав у своєму Twitter.
Читайте також: Трамп підрахував шкоду від нелегальних мігрантів: йдеться про мільярди
"Я перебуваю в Овальному кабінеті і тільки що видав (дозвіл на – "24") Контракт зі зведення ще одного великого протяжністю 115 миль ділянки стіни в Техасі. Ми вже будуємо і ремонтуємо багато миль цієї стіни, деякі завершені. Демократи повинні припинити "шатдаун" (закриття федерального уряду – "24") і завершити фінансування. Мільярди доларів і життів будуть збережені! " – написав Трамп.
Нагадаємо, у жовтні 2017 року Трамп запропонував нову жорстку імміграційну політику. Серед вимог, зокрема, було обмеження видачі сімейних Green Card для членів подружжя та неповнолітніх дітей громадян США. Окрім того, серед вимог – спорудження муру на кордоні з Мексикою та прискорення процедури депортації з США осіб із простроченим терміном дії віз.
Додамо, що у серпні 2017 року президент США представив законопроект, який змінює правила отримання посвідки на постійне проживання.
Вибір редакції
-
Чи Зеленський братиме участь у президентських виборах: з'явився коментар шоуменасьогодні , 00:01
-
До складу православної церкви України перейшла перша парафія з Хмельниччини25 грудня , 23:08
-
Поліція скандально розгромила мітинг проти забудови і затримала активістів у Одесі: ганебні фото25 грудня , 22:22