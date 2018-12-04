Трамп підрахував шкоду від нелегальних мігрантів: йдеться про мільярди
Президент США Дональд Трамп вважає, що американська економіка втрачає від нелегальної імміграції, як мінімум, 250 мільярдів доларів щорічно. На його думку, охорона кордону з Мексикою обійдеться набагато дешевше.
Про це Трамп написав у своєму Twitter.
Читайте також: Біля консульства США у Мексиці прогримів вибух
Може хто-небудь пояснити демократам, що наша країна втрачає на рік від нелегальної імміграції 250 мільярдів доларів, не кажучи про збитки від жахливого припливу наркотиків,
– зазначив глава Білого дому.
У той же час президент США вважає, що охорона кордону із Мексикою та зведення стіни обійдеться його країні набагато дешевше.
"Краща охорона кордону, в тому числі стіна – це 25 мільярдів. Вони окупляться за два місяці. Зробімо цю справу", – додав він.
Зазначимо, що 22 листопада Дональд Трамп віддав військовим на кордоні з Мексикою наказ стріляти у мігрантів на ураження за необхідності.
Нагадаємо, 9 листопада Трамп підписав указ, яким забороняє надавати притулок тим мігрантам, які потрапили на територію США незаконно. Тепер мігранти, які прибувають на територію США нелегально, не будуть отримувати автоматичного права на перебування в країні.