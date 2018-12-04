Трамп підрахував шкоду від нелегальних мігрантів: йдеться про мільярди

Президент США Дональд Трамп вважає, що американська економіка втрачає від нелегальної імміграції, як мінімум, 250 мільярдів доларів щорічно. На його думку, охорона кордону з Мексикою обійдеться набагато дешевше.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

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Може хто-небудь пояснити демократам, що наша країна втрачає на рік від нелегальної імміграції 250 мільярдів доларів, не кажучи про збитки від жахливого припливу наркотиків,

– зазначив глава Білого дому.

У той же час президент США вважає, що охорона кордону із Мексикою та зведення стіни обійдеться його країні набагато дешевше.

"Краща охорона кордону, в тому числі стіна – це 25 мільярдів. Вони окупляться за два місяці. Зробімо цю справу", – додав він.

Could somebody please explain to the Democrats (we need their votes) that our Country losses 250 Billion Dollars a year on illegal immigration, not including the terrible drug flow. Top Border Security, including a Wall, is $25 Billion. Pays for itself in two months. Get it done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 грудня 2018 р.

Зазначимо, що 22 листопада Дональд Трамп віддав військовим на кордоні з Мексикою наказ стріляти у мігрантів на ураження за необхідності.