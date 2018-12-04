Трамп подсчитал ущерб от нелегальных мигрантов: речь идет о миллиардах

Президент США Дональд Трамп считает, что американская экономика теряет от нелегальной иммиграции, как минимум, 250 миллиардов долларов ежегодно. По его мнению, охрана границы с Мексикой обойдется гораздо дешевле.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

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Может кто-нибудь объяснить демократам, что наша страна теряет в год от нелегальной иммиграции 250 миллиардов долларов, не говоря об убытках от ужасного притока наркотиков,

– отметил глава Белого дома.

В то же время президент США считает, что охрана границы с Мексикой и возведение стены обойдется его стране намного дешевле.

"Лучшая охрана границы, в том числе стена – это 25 миллиардов. Они окупятся за два месяца. Сделаем это!", – добавил он.

Could somebody please explain to the Democrats (we need their votes) that our Country losses 250 Billion Dollars a year on illegal immigration, not including the terrible drug flow. Top Border Security, including a Wall, is $25 Billion. Pays for itself in two months. Get it done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 грудня 2018 р.

Отметим, что 22 ноября Дональд Трамп отдал военным на границе с Мексикой приказ стрелять в мигрантов на поражение по мере необходимости.

Напомним, 9 ноября Трамп подписал указ, который запрещает предоставлять убежище тем мигрантам, которые попали на территорию США незаконно. Теперь мигранты, прибывающие на территорию США нелегально, не будут получать автоматическое право на пребывание в стране.