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      Трамп подсчитал ущерб от нелегальных мигрантов: речь идет о миллиардах

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty images

      Президент США Дональд Трамп считает, что американская экономика теряет от нелегальной иммиграции, как минимум, 250 миллиардов долларов ежегодно. По его мнению, охрана границы с Мексикой обойдется гораздо дешевле.

      Об этом Трамп написал в своем Twitter.

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      Может кто-нибудь объяснить демократам, что наша страна теряет в год от нелегальной иммиграции 250 миллиардов долларов, не говоря об убытках от ужасного притока наркотиков,
      – отметил глава Белого дома.

      В то же время президент США считает, что охрана границы с Мексикой и возведение стены обойдется его стране намного дешевле.

      "Лучшая охрана границы, в том числе стена – это 25 миллиардов. Они окупятся за два месяца. Сделаем это!", – добавил он.

      Отметим, что 22 ноября Дональд Трамп отдал военным на границе с Мексикой приказ стрелять в мигрантов на поражение по мере необходимости.

      Напомним, 9 ноября Трамп подписал указ, который запрещает предоставлять убежище тем мигрантам, которые попали на территорию США незаконно. Теперь мигранты, прибывающие на территорию США нелегально, не будут получать автоматическое право на пребывание в стране.

      Теги: Новости политики Новости США Мексика Иммигранты Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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