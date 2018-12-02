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      Возле консульства США в Мексике прогремел взрыв

      10 Читати новину українською
      Генеральное консульство США в городе Гвадалахара
      Генеральное консульство США в городе Гвадалахара / jalisco.quadratin

      Прокуратура мексиканского города Гвадалахара заявила, что в помещении консульства Соединенных Штатов Америки произошел взрыв.

      Об этом сообщил официальный Twitter ведомства.

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      Отмечается, что взрыв прогремел после того как неизвестные люди привели в действие взрывное устройство. Инцидент произошел 1 декабря 08:00 по киевскому времени.

      В результате взрыва никто не пострадал. Кроме Мексики, инцидент также расследуют власти США.

      В здании консульства усилили меры безопасности, а 3 декабря работу учреждения ограничат в связи с расследованием. 

       

      Теги: Взрыв Мексика Новости США
      Источник: 24 Канал
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