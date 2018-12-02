Возле консульства США в Мексике прогремел взрыв

Прокуратура мексиканского города Гвадалахара заявила, что в помещении консульства Соединенных Штатов Америки произошел взрыв.

Об этом сообщил официальный Twitter ведомства.

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Отмечается, что взрыв прогремел после того как неизвестные люди привели в действие взрывное устройство. Инцидент произошел 1 декабря 08:00 по киевскому времени.

В результате взрыва никто не пострадал. Кроме Мексики, инцидент также расследуют власти США.

В здании консульства усилили меры безопасности, а 3 декабря работу учреждения ограничат в связи с расследованием.