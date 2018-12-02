Возле консульства США в Мексике прогремел взрыв
Прокуратура мексиканского города Гвадалахара заявила, что в помещении консульства Соединенных Штатов Америки произошел взрыв.
Об этом сообщил официальный Twitter ведомства.
Читайте также: По меньшей мере 22 человек погибли в Китае в результате взрыва у химического завода
Отмечается, что взрыв прогремел после того как неизвестные люди привели в действие взрывное устройство. Инцидент произошел 1 декабря 08:00 по киевскому времени.
В результате взрыва никто не пострадал. Кроме Мексики, инцидент также расследуют власти США.
В здании консульства усилили меры безопасности, а 3 декабря работу учреждения ограничат в связи с расследованием.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
В Китае дом, стоявший посреди шоссе, все-таки снесли (Фото)1 декабря 2012 , 15:19 2
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля , 15:00