Біля консульства США у Мексиці прогримів вибух
Прокуратура мексиканського міста Гвадалахара заявила, що у приміщенні консульства Сполучених Штатів Америки стався вибух.
Про це повідомив офіційний Twitter відомства.
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Зазначається, що вибух пролунав після того як невідомі люди привели в дію вибуховий пристрій. Інцидент стався 1 грудня 08:00 за київським часом.
Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Окрім Мексики, інцидент також розслідує влада США.
У будівлі консульства посилили заходи безпеки, а 3 грудня роботу установи обмежать у зв'язку з розслідуванням.
Джерело: 24 Канал
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