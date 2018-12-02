Біля консульства США у Мексиці прогримів вибух

Прокуратура мексиканського міста Гвадалахара заявила, що у приміщенні консульства Сполучених Штатів Америки стався вибух.

Про це повідомив офіційний Twitter відомства.

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Зазначається, що вибух пролунав після того як невідомі люди привели в дію вибуховий пристрій. Інцидент стався 1 грудня 08:00 за київським часом.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Окрім Мексики, інцидент також розслідує влада США.

У будівлі консульства посилили заходи безпеки, а 3 грудня роботу установи обмежать у зв'язку з розслідуванням.