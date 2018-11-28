Щонайменше 22 людей загинули у Китаї внаслідок вибуху біля хімічного заводу
У північній китайській провінції Хебей внаслідок серії вибухів на хімічному заводі загинули щонайменше 22 осіб, ще стільки ж отримали поранення.
Про це повідомило видання PDChina.
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Влада регіону просить жителів не наближатися до місця трагедії.
Під час пошуково-рятувальних дій сил управління громадської безпеки і протипожежних служб підтверджена загибель 22 людей, ще 22 госпіталізовані,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вибух також зруйнував 38 вантажівок та 12 автомобілів. Наразі правоохоронці розслідують причину вибуху у місті Чжанцзякоу.
Підтверджено загибель 22 людей внаслідок серії вибухів
Жителів регіон просять не наближатися до місця трагедії
Джерело: 24 Канал
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