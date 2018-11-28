Щонайменше 22 людей загинули у Китаї внаслідок вибуху біля хімічного заводу

У північній китайській провінції Хебей внаслідок серії вибухів на хімічному заводі загинули щонайменше 22 осіб, ще стільки ж отримали поранення.

Про це повідомило видання PDChina.

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Влада регіону просить жителів не наближатися до місця трагедії.

Під час пошуково-рятувальних дій сил управління громадської безпеки і протипожежних служб підтверджена загибель 22 людей, ще 22 госпіталізовані,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вибух також зруйнував 38 вантажівок та 12 автомобілів. Наразі правоохоронці розслідують причину вибуху у місті Чжанцзякоу.



Підтверджено загибель 22 людей внаслідок серії вибухів



Жителів регіон просять не наближатися до місця трагедії



#BREAKING: 22 killed, 22 others injured and hospitalized following a blast near a chemical factory in Zhangjiakou, Hebei province. Cause of the blast is under investigation. pic.twitter.com/0vBLWY53K1 — People's Daily,China (@PDChina) 28 листопада 2018 р.