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      Трамп разрешил военным открывать огонь на поражение по мигрантам

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      Трамп пригрозил закрытием границы с Мексикой
      Трамп пригрозил закрытием границы с Мексикой / Фото из открытых источников

      Дональд Трамп пригрозил закрыть всю границу с Мексикой и прекратить с этой страной торговлю, если ситуация с мигрантами выйдет из-под контроля. Также он отдал военным на границе с Мексикой приказ стрелять в мигрантов на поражение при необходимости.

      Об этом информирует BBC.

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      Трамп отметил, что США могут закрыть границу с Мексикой на неопределенный срок.

      "Мы закроем въезд в страну на протяжении всей границы, если решим, что ситуация вышла из-под контроля", – сообщил он.

      Глава Белого дома также заявил, что отдал приказ военным стрелять на поражение в нелегальных мигрантов на границе с Мексикой.

      Надеюсь, что им не придется стрелять на поражение, однако у меня нет выбора: они имеют дело с грубыми людьми,
      – заметил Трамп.

      Напомним, 9 ноября Трамп подписал указ, которым запрещает предоставлять убежище тем мигрантам, которые попали на территорию США незаконно. Теперь мигранты, прибывающие на территорию США нелегально, не будут получать автоматического права на пребывание в стране.

      Теги: Новости политики Новости США беженцы Мексика Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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