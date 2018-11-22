Трамп разрешил военным открывать огонь на поражение по мигрантам
Дональд Трамп пригрозил закрыть всю границу с Мексикой и прекратить с этой страной торговлю, если ситуация с мигрантами выйдет из-под контроля. Также он отдал военным на границе с Мексикой приказ стрелять в мигрантов на поражение при необходимости.
Об этом информирует BBC.
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Трамп отметил, что США могут закрыть границу с Мексикой на неопределенный срок.
"Мы закроем въезд в страну на протяжении всей границы, если решим, что ситуация вышла из-под контроля", – сообщил он.
Глава Белого дома также заявил, что отдал приказ военным стрелять на поражение в нелегальных мигрантов на границе с Мексикой.
Надеюсь, что им не придется стрелять на поражение, однако у меня нет выбора: они имеют дело с грубыми людьми,
– заметил Трамп.
Напомним, 9 ноября Трамп подписал указ, которым запрещает предоставлять убежище тем мигрантам, которые попали на территорию США незаконно. Теперь мигранты, прибывающие на территорию США нелегально, не будут получать автоматического права на пребывание в стране.