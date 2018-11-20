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      Трамп намерен объявить Венесуэлу страной-спонсором терроризма, – WP

      28 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Американская администрация готовится к тому, чтобы объявить Венесуэлу государством-спонсором терроризма, поставив ее рядом с такими странами, как Иран, КНДР, Судан и Сирия.

      Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники в правительстве.

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      Когда может быть объявлено о таком шаге не сообщается, как и о том, какие меры могут наступить за этим. Отмечается, что решение о включении Венесуэлы в данный список уже окончательно принято, однако в последние дни Госдепартамент спрашивал реакцию на данный потенциальный шаг в различных госструктур. Во внешнеполитическом ведомстве не стали комментировать указанные сведения.

      Включение страны в список спонсоров терроризма дает основание Минфину принять меры против тех юридических и физических лиц, а также государств, которые ведут торговлю с этой страной. Под запрет подпадают, в частности, поставки оружия и товаров двойного назначения, а также любые банковские операции.

      Американская администрация уже неоднократно вводила санкции против Венесуэлы. Последний раз о таких ограничениях Министерство финансов США объявило 25 сентября. Тогда в черные списки попали супруга главы государства Николаса Мадуро Силия Флорес, вице-президент, министр обороны Владимир Падрини Лопес, министр связи и информации Хорхе Родригес, а также исполнительный вице-президент Дельс Родригес.

      Теги: Новости политики Санкции Венесуэла Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 Канал
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