Трамп намерен объявить Венесуэлу страной-спонсором терроризма, – WP

Американская администрация готовится к тому, чтобы объявить Венесуэлу государством-спонсором терроризма, поставив ее рядом с такими странами, как Иран, КНДР, Судан и Сирия.

Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники в правительстве.

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Когда может быть объявлено о таком шаге не сообщается, как и о том, какие меры могут наступить за этим. Отмечается, что решение о включении Венесуэлы в данный список уже окончательно принято, однако в последние дни Госдепартамент спрашивал реакцию на данный потенциальный шаг в различных госструктур. Во внешнеполитическом ведомстве не стали комментировать указанные сведения.

Включение страны в список спонсоров терроризма дает основание Минфину принять меры против тех юридических и физических лиц, а также государств, которые ведут торговлю с этой страной. Под запрет подпадают, в частности, поставки оружия и товаров двойного назначения, а также любые банковские операции.

Американская администрация уже неоднократно вводила санкции против Венесуэлы. Последний раз о таких ограничениях Министерство финансов США объявило 25 сентября. Тогда в черные списки попали супруга главы государства Николаса Мадуро Силия Флорес, вице-президент, министр обороны Владимир Падрини Лопес, министр связи и информации Хорхе Родригес, а также исполнительный вице-президент Дельс Родригес.