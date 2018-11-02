США вводят новые санкции против Венесуэлы, Кубы и Никарагуа

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что правительство страны введет новые санкции против властей Венесуэлы, Кубы и Никарагуа.

Об этом сообщило издание Dailywire.

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Эта тройка тирании, этот треугольник террора, протянувшийся от Гаваны до Каракаса и Манагуа, стал причиной невероятных человеческих страданий, нестабильности в регионе и колыбелью плохого нарыва коммунизма в Западном полушарии,

– заявил Джон Болтон.

Он также отметил, что США примут прямые меры против всех трех режимов, чтобы защитить закон, свободы и основы человеческого достоинства в регионе.

По словам советника, "в ближайшем будущем" давление новых санкций почувствуют также Никарагуа и Куба. Госдепартамент США подготовил новый перечень санкций примерно с 25 кубинских компаний, связанных с армией и разведывательными службами страны. Им запретят любые коммерческие отношения с американскими гражданами и компаниями.

Болтон напомнил, что подписанный на этой неделе Трампом указ касается "незаконных транзакций" Венесуэлы в золоте. Гражданам США будут запрещены операции с золотом, экспортируемых Венесуэлой, а также коммерческие отношения с компаниями, которые участвуют в этом экспорте.

"Режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро использовал этот сектор как опору для финансирования незаконных операций, для набивания карманов и поддержки криминала", – сказал Болтон.

В 2018 году "режим Мадуро" экспортировал из Венесуэлы, которая переживает глубокий кризис, в Турцию почти 24 тонны золота, заработав 900 миллионов долларов.

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Добавим, что в Венесуэле уже долгое время продолжается экономический кризис. По прогнозам Международного валютного фонда, к концу 2018 уровень инфляции в стране может достичь 1 миллиона процентов. Это делает ситуацию в Венесуэле похожей на ту, что сложилась в Зимбабве в конце 2000-х годов. С четверга, 25 октября, по вторник, 30 октября, курс доллара на "черном" рынке Венесуэлы вырос почти на 20 процентов – с 201 до 240 суверенных боливаров.