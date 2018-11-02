США вводять нові санкції проти Венесуели, Куби та Нікарагуа

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що уряд країни введе нові санкції проти влади Венесуели, Куби та Нікарагуа.

Про це повідомило видання Dailywire.

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Ця трійка тиранії, цей трикутник терору, що простягнувся від Гавани до Каракаса і Манагуа, став причиною неймовірних людських страждань, нестабільності в регіоні і колискою огидного нариву комунізму в Західній півкулі,

– заявив Джон Болтон.

Він також наголосив, що США вживатимуть прямих заходів проти всіх трьох режимів, щоб захистити закон, свободи і основи людської гідності у регіоні.

За словами радника, "в найближчому майбутньому" тиск нових санкцій відчують також і Нікарагуа та Куба. Держдепартамент США підготував новий перелік санкцій приблизно з 25 кубинських компаній, пов'язаних з армією і розвідувальними службами країни. Їм заборонять будь-які комерційні відносини з американськими громадянами та компаніями.

Болтон нагадав, що підписаний на цьому тижні Трампом указ стосується "незаконних транзакцій" Венесуели в золоті. Громадянам США будуть заборонені операції з золотом, що експортуються Венесуелою, а також комерційні відносини з компаніями, які беруть участь в цьому експорті.

"Режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро використовував цей сектор як опору для фінансування незаконних операцій, для набивання кишень і підтримки криміналу", – сказав Болтон.

У 2018 році "режим Мадуро" експортував з Венесуели, яка переживає глибоку кризу, до Туреччини майже 24 тони золота, вторгувавши 900 мільйонів доларів.

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Додамо, що у Венесуелі вже довгий час триває економічна криза. За прогнозами Міжнародного валютного фонду, до кінця 2018 року рівень інфляції в країні може досягти 1 мільйона відсотків. Це робить ситуацію у Венесуелі схожою на ту, що склалася у Зімбабве в кінці 2000-х років. З четверга, 25 жовтня, по вівторок, 30 жовтня, курс долара на "чорному" ринку Венесуели виріс майже на 20 відсотків – з 201 до 240 суверенних боліварів.