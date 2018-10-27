Росія вирішила озброїти Кубу

Росія виділить Кубі держкредит у розмірі 540 мільйонів доларів на купівлю військової техніки.

Про це пише газета "Коммерсант" з посиланням на власні поінформовані джерела.

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За даними видання, відповідну угоду країни мають підписати до кінця жовтня.

Співрозмовники видання зазначають, що йдеться про кредит на купівлю зброї та військової техніки у Росії. Може йтись, про закупівлі бронетанкової техніки, авіації і запчастин озброєння, яке було поставлене раніше.

РосЗМІ нагадують, що між Росією і Кубою діє програма технічної співпраці, яка передбачає модернізацію обороно-промислового комплексу Куби.

У 2017 році Куба офіційно попросила РФ модернізувати озброєння. Росія називає Кубу одним зі своїх головних партнерів у західній півкулі.