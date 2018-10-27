Россия решила вооружить Кубу

Россия выделит Кубе госкредит в размере 540 миллионов долларов на покупку военной техники.

Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные информированные источники.

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По данным издания, соответствующее соглашение страны должны подписать до конца октября.

Собеседники издания указывают, что речь идет о кредите на покупку оружия и военной техники в России. Речь может идти о закупках бронетанковой техники, авиации и запчастей вооружения, которое было поставлено ранее.

РосСМИ напоминают, что между Россией и Кубой действует программа технического сотрудничества, которая предусматривает модернизацию оборонно-промышленного комплекса Кубы.

В 2017 году Куба официально попросила РФ модернизировать вооружение. Россия называет Кубу одним из своих главных партнеров в западном полушарии.