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      Трамп має намір оголосити Венесуелу країною-спонсором тероризму, – WP

      106 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Американська адміністрація готується до того, щоб оголосити Венесуелу державою-спонсором тероризму, поставивши її поряд з такими країнами, як Іран, КНДР, Судан і Сирія.

      Про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на джерела в уряді.

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      Коли може бути оголошено про такий крок не повідомляється, як і про те, які заходи можуть наступити за цим. Зазначається, що рішення про включення Венесуели в даний список вже остаточно прийнято, проте в останні дні Держдепартамент запитував реакцію на даний потенційний крок у різних держструктур. У зовнішньополітичному відомстві не стали коментувати зазначені відомості.

      Включення країни до списку спонсорів тероризму дає підставу мінфіну прийняти заходи проти тих юридичних і фізичних осіб, а також держав, які ведуть торгівлю з цією країною. Під заборону підпадають, зокрема, постачання зброї і товарів подвійного призначення та будь-які банківські операції.

      Американська адміністрація вже неодноразово вводила санкції проти Венесуели. Востаннє про такі обмеження Міністерство фінансів США оголосило 25 вересня. Тоді в чорні списки потрапила дружина глави держави Ніколаса Мадуро Силия Флорес, віце-президент, міністр оборони Володимир Падріні Лопес, міністр зв'язку і інформації Хорхе Родрігес, а також виконавчий віце-президент Дельс Родрігес.

      Теги: Новини політики Санкції Новини США Дональд Трамп Венесуела
      Джерело: 24 Канал
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