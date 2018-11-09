Трамп запретил предоставлять убежище нелегальным мигрантам

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым запрещает предоставлять убежище тем мигрантам, которые попали на территорию США незаконно.

Соответствующий указ Трамп подписал 9 ноября. Документ предусматривает запрет предоставлять убежище тем мигрантам, которые попали на территорию США незаконно, сообщает The Washington Post.

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"Нашей стране нужны люди, но они должны приезжать легально, и у них должны быть достоинства", – заявил Дональд Трамп.

Согласно подписанному документу, Министерство юстиции и Министерство внутренней безопасности США будут отказывать в рассмотрении просьб о предоставлении убежища лицам, которые пересекают американскую границу нелегально.

Таких людей будут направлять в установленные пункты пропуска.

Теперь мигранты, прибывающие на территорию США нелегально, не будут получать автоматического права на пребывание в стране.

Раньше такое предоставляли каждому мигранту, независимо от того, каким образом он попадал на территорию Соединенных Штатов.

В то же время источники в администрации президента Трампа ранее отмечали, что это будет временной мерой, правда, сроков действия не озвучивали.

В начале ноября накануне промежуточных выборов, которые состоялись в США 6 ноября, Дональд Трамп уверял, что американские военные на южных рубежах США уже готовы дать отпор колоннам мигрантов, которые движутся из стран Центральной Америки и рассчитывают получить убежище в США.