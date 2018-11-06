Facebook заблокировал рекламу Трампа за расизм

Facebook заблокировал рекламное видео штаба президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, поскольку определил его расистским, направленным против мигрантов.

Об этом сообщает CNN.

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На этом ролике избирателей пугают караваном мигрантов, который движется из Гондураса в сторону Мексики и США, и призывают голосовать на промежуточных выборах в Конгресс.

В Facebook отметили, что это видео нарушает рекламную политику чувствительного контента.

"Это объявление нарушает рекламную политику чувствительного контента, поэтому мы отклоняем его. Хотя видео разрешено разместить в Facebook, его нельзя платно продвигать", – говорится в сообщении.

Согласно данным рекламного архива Facebook, Трамп потратил на продвижение рекламы минимум 20 тысяч долларов США, а возможно и до 80 тысяч.

Напомним, Дональд Трамп хочет отменить выдачу гражданства США детям неграждан и иммигрантов, которые родились на территории страны.



Также в США планируют направить более 800 военных на границу США и Мексики. Пентагон усилит границы, чтобы не пропустить в страну караван мигрантов из Латинской Америки.