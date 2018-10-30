Трамп хочет забрать гражданство США, которое предоставляется по праву рождения

Дональд Трамп хочет отменить выдачу гражданства США детям неграждан и иммигрантов, которые родились на территории страны.

Об этом он сказал в интервью изданию Axios.

Читайте также: У Трампа рекордно упал рейтинг: опрос

По его мнению, для отмены этой нормы достаточно президентского указа.

Мне всегда говорили, что для этого нужна поправка к Конституции. На самом деле не надо,

– заявил президент США.

По его словам, США – единственная страна в мире, которая дает гражданство по праву рождения "вместе со всеми преимуществами".

Это бессмысленно, бессмысленно. И это надо закончить,

– сказал Трамп.

Гражданство по праву рождения гарантированно 14 поправкой к Конституции США, которая гласит: "Все лица, родившиеся или натурализованные в США и подчиненные их юрисдикции, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают".

Лишь некоторые иммиграционные и конституционные юристы считают, что полномочия президента достаточно, чтобы отменить гражданство по праву рождения, сказал в разговоре с Axios бывший главный советник по вопросам гражданства и иммиграции США Линден Мелмед.

Но некоторые консерваторы утверждают, что 14 поправка касается только детей, родившихся у законных постоянных жителей США, но не распространяется на нелегальных иммигрантов или людей с ограниченными по времени визами.