Трамп хочет забрать гражданство США, которое предоставляется по праву рождения
Дональд Трамп хочет отменить выдачу гражданства США детям неграждан и иммигрантов, которые родились на территории страны.
Об этом он сказал в интервью изданию Axios.
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По его мнению, для отмены этой нормы достаточно президентского указа.
Мне всегда говорили, что для этого нужна поправка к Конституции. На самом деле не надо,
– заявил президент США.
По его словам, США – единственная страна в мире, которая дает гражданство по праву рождения "вместе со всеми преимуществами".
Это бессмысленно, бессмысленно. И это надо закончить,
– сказал Трамп.
Гражданство по праву рождения гарантированно 14 поправкой к Конституции США, которая гласит: "Все лица, родившиеся или натурализованные в США и подчиненные их юрисдикции, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают".
Лишь некоторые иммиграционные и конституционные юристы считают, что полномочия президента достаточно, чтобы отменить гражданство по праву рождения, сказал в разговоре с Axios бывший главный советник по вопросам гражданства и иммиграции США Линден Мелмед.
Но некоторые консерваторы утверждают, что 14 поправка касается только детей, родившихся у законных постоянных жителей США, но не распространяется на нелегальных иммигрантов или людей с ограниченными по времени визами.