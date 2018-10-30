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      Трамп хочет забрать гражданство США, которое предоставляется по праву рождения

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / gettyimages

      Дональд Трамп хочет отменить выдачу гражданства США детям неграждан и иммигрантов, которые родились на территории страны.

      Об этом он сказал в интервью изданию Axios.

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      По его мнению, для отмены этой нормы достаточно президентского указа.

      Мне всегда говорили, что для этого нужна поправка к Конституции. На самом деле не надо,
      – заявил президент США.

      По его словам, США – единственная страна в мире, которая дает гражданство по праву рождения "вместе со всеми преимуществами".

      Это бессмысленно, бессмысленно. И это надо закончить,
      – сказал Трамп.

      Гражданство по праву рождения гарантированно 14 поправкой к Конституции США, которая гласит: "Все лица, родившиеся или натурализованные в США и подчиненные их юрисдикции, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают".

      Лишь некоторые иммиграционные и конституционные юристы считают, что полномочия президента достаточно, чтобы отменить гражданство по праву рождения, сказал в разговоре с Axios бывший главный советник по вопросам гражданства и иммиграции США Линден Мелмед.

      Но некоторые консерваторы утверждают, что 14 поправка касается только детей, родившихся у законных постоянных жителей США, но не распространяется на нелегальных иммигрантов или людей с ограниченными по времени визами.

       

      Теги: Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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