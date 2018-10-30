Трамп хоче забрати громадянство США, яке надається по праву народження

Дональд Трамп хоче скасувати видачу громадянства США дітям негромадян і іммігрантів, які народилися на території країни.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Axios.

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На його думку, для скасування цієї норми досить буде президентського указу.

Мені завжди говорили, що для цього потрібна поправка до Конституції. Насправді не треба,

– заявив президент США.

За його словами, США – єдина країна в світі, яка дає громадянство за правом народження "разом з усіма перевагами".

Це безглуздо, безглуздо. І це треба закінчити,

– сказав Трамп.

Громадянство за правом народження гарантовано 14 поправкою до Конституції США, яка говорить: "Всі особи, що народилися або натуралізовані у Сполучених Штатах і підлеглі їхній юрисдикції, є громадянами Сполучених Штатів і штату, в якому вони проживають".

Лише деякі імміграційні та конституційні юристи вважають, що повноважень президента досить, щоб скасувати громадянство за правом народження, сказав в розмові з Axios колишній головний радник з питань громадянства та імміграції США Лінден Мелмед.

Але деякі консерватори стверджують, що 14 поправка стосується тільки дітей, що народилися у законних постійних жителів США, але не поширюється на нелегальних іммігрантів або людей з обмеженими за часом візами.