Трамп хоче забрати громадянство США, яке надається по праву народження
Дональд Трамп хоче скасувати видачу громадянства США дітям негромадян і іммігрантів, які народилися на території країни.
Про це він сказав в інтерв'ю виданню Axios.
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На його думку, для скасування цієї норми досить буде президентського указу.
Мені завжди говорили, що для цього потрібна поправка до Конституції. Насправді не треба,
– заявив президент США.
За його словами, США – єдина країна в світі, яка дає громадянство за правом народження "разом з усіма перевагами".
Це безглуздо, безглуздо. І це треба закінчити,
– сказав Трамп.
Громадянство за правом народження гарантовано 14 поправкою до Конституції США, яка говорить: "Всі особи, що народилися або натуралізовані у Сполучених Штатах і підлеглі їхній юрисдикції, є громадянами Сполучених Штатів і штату, в якому вони проживають".
Лише деякі імміграційні та конституційні юристи вважають, що повноважень президента досить, щоб скасувати громадянство за правом народження, сказав в розмові з Axios колишній головний радник з питань громадянства та імміграції США Лінден Мелмед.
Але деякі консерватори стверджують, що 14 поправка стосується тільки дітей, що народилися у законних постійних жителів США, але не поширюється на нелегальних іммігрантів або людей з обмеженими за часом візами.