У Трампа рекордно упал рейтинг: опрос

Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента США за прошедшую неделю снизился на 4% и составляет 40%.

Об этом говорится в результатах опроса, опубликованных исследовательской компанией "Гэллап", сообщает "Интерфакс-Украина".

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По состоянию на 28 октября число противников Трампа среди опрошенных американцев выросло до 54%.

Исследовательская компания "Гэллап" с января 2018 года начала предоставлять еженедельную оценку деятельности президента США. Еженедельные результаты основаны на телефонных опросах примерно 1,5 тысячи взрослых граждан страны.

Самый высокий рейтинг одобрения в еженедельных опросах "Гэллап" президент США получил в середине июня – тогда 45% американцев высказались в поддержку его деятельности.

Напомним, 28 октября Дональд Трамп заявил о необходимости ужесточения закона о смертной казни после стрельбы в синагоге Питтсбурга.