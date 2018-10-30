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      У Трампа рекордно упал рейтинг: опрос

      78 Читати новину українською
      Рейтинг Трампа
      Рейтинг Трампа / capital.ua

      Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента США за прошедшую неделю снизился на 4% и составляет 40%.

      Об этом говорится в результатах опроса, опубликованных исследовательской компанией "Гэллап", сообщает "Интерфакс-Украина".

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      По состоянию на 28 октября число противников Трампа среди опрошенных американцев выросло до 54%.

      Исследовательская компания "Гэллап" с января 2018 года начала предоставлять еженедельную оценку деятельности президента США. Еженедельные результаты основаны на телефонных опросах примерно 1,5 тысячи взрослых граждан страны.

      Самый высокий рейтинг одобрения в еженедельных опросах "Гэллап" президент США получил в середине июня – тогда 45% американцев высказались в поддержку его деятельности.

      Напомним, 28 октября Дональд Трамп заявил о необходимости ужесточения закона о смертной казни после стрельбы в синагоге Питтсбурга.

      Теги: Новости политики рейтинги Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 Канал
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