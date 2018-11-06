Facebook заблокував рекламу Трампа за расизм

Facebook заблокував рекламне відео штабу президента Сполучених Штатів Дональда Трампа напередодні проміжних виборів до Конгресу, оскільки визначив його расистським, спрямованим проти мігрантів.

Про це повідомляє CNN.

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На цьому ролику виборців лякають караваном мігрантів, який рухається з Гондурасу в бік Мексики та США і заклкиать голосувати на проміжних виборах до Конгресу.

У Facebook зазначили, що ця відео порушує рекламну політику чуттєвого контенту.

"Це оголошення порушує рекламну політику чуттєвого контенту, тому ми відхиляємо його. Хча відео дозволено розмістити у Facebook, його не можна платно просувати", – йдеться у повідомленні.

Відповідно до даних рекламного архіву Facebook, Трамп витратив на просування реклами щонайменше 20 тисяч доларів США, а можливо й до 80 тисяч.

Нагадаємо, Дональд Трамп хоче скасувати видачу громадянства США дітям негромадян і іммігрантів, які народилися на території країни.



Також у США планують спрямувати понад 800 військових на кордон США і Мексики. Пентагон підсилить кордони, аби не пропустити в країну караван мігрантів з Латинської Америки.