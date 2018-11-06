10:56
6 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Складні стосунки Жиріновського і мігрантів. Путін повертає СРСР
      Вєсті Кремля
      22:33, 5 листопада
      Вєсті.UA. Як Ляшко осідлав паровоз. Міцний кулак вождя Киви
      Вєсті.UA
      22:04, 5 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Facebook заблокував рекламу Трампа за расизм

      105 Читать новость на русском
      Facebook заблокував рекламу Трампа
      Facebook заблокував рекламу Трампа / life.ru

      Facebook заблокував рекламне відео штабу президента Сполучених Штатів Дональда Трампа напередодні проміжних виборів до Конгресу, оскільки визначив його расистським, спрямованим проти мігрантів.

      Про це повідомляє CNN.

      Читайте також: Зустріч Трампа і Путіна в Парижі не відбудеться: заява Кремля

      На цьому ролику виборців лякають караваном мігрантів, який рухається з Гондурасу в бік Мексики та США і заклкиать голосувати на проміжних виборах до Конгресу.

      У Facebook зазначили, що ця відео порушує рекламну політику чуттєвого контенту.

      "Це оголошення порушує рекламну політику чуттєвого контенту, тому ми відхиляємо його. Хча відео дозволено розмістити у Facebook, його не можна платно просувати", – йдеться у повідомленні.

      Відповідно до даних рекламного архіву Facebook, Трамп витратив на просування реклами щонайменше 20 тисяч доларів США, а можливо й до 80 тисяч.

      Нагадаємо, Дональд Трамп хоче скасувати видачу громадянства США дітям негромадян і іммігрантів, які народилися на території країни.

      Також у       США планують спрямувати понад 800 військових на кордон США і Мексики. Пентагон підсилить кордони, аби не пропустити в країну караван мігрантів з Латинської Америки.

      Теги: Новини політики Дональд Трамп Facebook біженці
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Безкарність вбиває: найгучніші напади на активістів за останні роки
      сьогодні , 10:16 Безкарність вбиває: найгучніші напади на активістів за останні роки
      Євгенія Мазур
      Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      сьогодні , 09:00 Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      Євгенія Мазур
      "Богемна рапсодія": про Фреді Меркурі як шоумена, але не як особу
      сьогодні , 10:01 "Богемна рапсодія": про Фреді Меркурі як шоумена, але не як особу
      Юлія Ліпенцева
      Режим Порошенко – это новый Антимайдан
      сьогодні , 08:40 Режим Порошенко – это новый Антимайдан
      Михайло Голубєв
      Если Катю Гандзюк действительно заказал депутат БПП, для Порошенко это плохо кончится
      сьогодні , 00:19 Если Катю Гандзюк действительно заказал депутат БПП, для Порошенко это плохо кончится
      Олена Трибушна
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США провели спецоперацію у Ємені: ЗМІ повідомляють про десятки загиблих у зіткненнях
       29 січня 2017 , 18:20
      Трампа не переконали: G7 роз’їхалася без важливої домовленості
       28 травня 2017 , 17:00
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук