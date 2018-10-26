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      Пентагон скерує 800 військових на кордон з Мексикою: відома причина

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      Пентагон спрямує 800 військових на кордон з Мексикою
      Пентагон спрямує 800 військових на кордон з Мексикою / Фото з відкритих джерел

      У США планують спрямувати понад 800 військових на кордон США і Мексики. Пентагон підсилить кордони, аби не пропустити в країну караван мігрантів з Латинської Америки.

      Про це 25 жовтня повідомило AFP з посиланням на джерела в американському уряді, передає DW.

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      Перед цим президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що військові можуть бути задіяні на кордоні.

      Я викличу військових, аби впоратися з цією національною надзвичайною ситуацією,
      – заявив він.

      Зазначається, що військові, яких викличуть з різних баз США, мають посилити лави приблизно 2 тисяч національних гвардійців, які вже перебувають на кордоні. Очікується, що глава Пентагону Джеймс Меттіс підпише необхідні розпорядження найближчим часом.

      Що таке караван мігрантів?Тисячі мігрантів подолали річку між Гватемалою та Мексикою. Усі ці люди хочуть потрапити до США, утікаючи від високого рівня бідності та насильства у Центральній Америці. Згодом частина з них вирішила повернутися додому, проте понад чотири тисячі людей дістатися кордону з США. Дональд Трамп раніше пообіцяв не впустити мігрантів у країну, стверджуючи, що серед них багато злочинців.

      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Мексика біженці
      Джерело: 24 Канал
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