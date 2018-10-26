Пентагон скерує 800 військових на кордон з Мексикою: відома причина

У США планують спрямувати понад 800 військових на кордон США і Мексики. Пентагон підсилить кордони, аби не пропустити в країну караван мігрантів з Латинської Америки.

Про це 25 жовтня повідомило AFP з посиланням на джерела в американському уряді, передає DW.

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Перед цим президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що військові можуть бути задіяні на кордоні.

Я викличу військових, аби впоратися з цією національною надзвичайною ситуацією,

– заявив він.

Sadly, it looks like Mexico’s Police and Military are unable to stop the Caravan heading to the Southern Border of the United States. Criminals and unknown Middle Easterners are mixed in. I have alerted Border Patrol and Military that this is a National Emergy. Must change laws! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 жовтня 2018 р.

Зазначається, що військові, яких викличуть з різних баз США, мають посилити лави приблизно 2 тисяч національних гвардійців, які вже перебувають на кордоні. Очікується, що глава Пентагону Джеймс Меттіс підпише необхідні розпорядження найближчим часом.

Що таке караван мігрантів?Тисячі мігрантів подолали річку між Гватемалою та Мексикою. Усі ці люди хочуть потрапити до США, утікаючи від високого рівня бідності та насильства у Центральній Америці. Згодом частина з них вирішила повернутися додому, проте понад чотири тисячі людей дістатися кордону з США. Дональд Трамп раніше пообіцяв не впустити мігрантів у країну, стверджуючи, що серед них багато злочинців.