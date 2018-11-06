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      Зустріч Трампа і Путіна в Парижі не відбудеться: заява Кремля

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      Пєсков підтвердив, що зустрічі Трампа і Путіна у Парижі не буде
      Пєсков підтвердив, що зустрічі Трампа і Путіна у Парижі не буде / Фото з відкритих джерел

      Зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і президента Російської Федерації Володимира Путіна, яка була запланована на 11 листопада у Парижі, швидше за все, не відбудеться.

      Про це повідомив речник російського президента Дмитро Пєсков, передає "Интерфакс".

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      У Парижі, дійсно, швидше за все ґрунтовної зустрічі не вийде. Графік багатостороннього заходу, присвяченого 100-річчю закінчення Першої світової війни, не дозволяє провести таку зустріч,
      – сказав Пєсков.

      Також, речник Путіна зауважив, що лідери США і РФ "на ногах" обговорять можливість повноформатної зустрічі в майбутньому.

      За словами Пєскова, зміна формату зустрічі президентів у Парижі не пов'язана з розбіжностями між країнами.

      Перед цим Дональд Трамп заявив, що не знає, чи зустрінеться він з Путіним під час візиту до Парижа цього місяця. Однак він запевнив, що має намір провести зустріч 30 грудня під час саміту "Великої двадцятки" в Аргентині.

      Нагадаємо, 24 канал писав, що раніше у Кремлі анонсували зустріч Володимира Путіна із Дональдом Трампом у Парижі. Вона нібито була запланована на 11 листопада, а головною темою мав стати вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

      Згодом, Дональд Трамп заявив, що не впевнений щодо зустрічі з Путіним у Парижі. Проте, лідер США запевнив, що має намір провести зустріч з колегою з Росії 30 грудня під час саміту "Великої двадцятки" в Аргентині.

      Про який договір йдеться?Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.

      Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати та розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) та малої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії. 

      Теги: Новини Росії Новини політики Дональд Трамп Володимир Путін Новини Франції Новини США
      Джерело: 24 Канал
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