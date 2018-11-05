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      Зустріч Трампа та Путіна в Парижі: президент США може змінити плани

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      Трамп засумнівався у зустрічі з Путіним в Парижі
      Трамп засумнівався у зустрічі з Путіним в Парижі / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп не впевнений щодо зустрічі з лідером Росії Володимиром Путіним у Парижі під час заходів до сторіччя завершення Першої світової війни 11 листопада.

      Про це він заявив журналістам на авіабазі Ендрюс у штаті Меріленд, пише AP.

      Читайте також: "Хоче мати друга в Кремлі": екс-посол США пояснив, навіщо Трампу нова зустріч з Путіним

      24 канал писав, що раніше у Кремлі анонсували зустріч Володимира Путіна із Дональдом Трампом у Парижі. Вона нібито була запланована на 11 листопада, а головною темою мав стати вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності

      Однак лідер США засумнівався у тому, що його зустріч із Путіним відбудеться. 

      Ми будемо зустрічатись (з Путіним – 24 канал) на саміті "Великої двадцятки", і, можливо, ми будемо проводити зустріч після цього... Я не впевнений, що ми проведемо зустріч у Парижі. Напевно, ні, 
      – сказав Трамп.

      До слова, Трамп запросив Путіна відвідати Вашингтон на початку 2019 року. Нагадаємо, що непрості взаємини США та РФ нещодавно знову ускладнились. Зокрема, через заяву Дональда Трампа про ймовірний вихід США із Угоди про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. 

      Про який договір йдеться?Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.

      Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати та розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) та малої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.

      Теги: Новини Росії Дональд Трамп Новини США Новини політики Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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