Встреча Трампа и Путина в Париже: президент США может изменить планы

Президент США Дональд Трамп не уверен насчет встречи с лидером России Владимиром Путиным в Париже во время мероприятий к столетию окончания Первой мировой войны 11 ноября.

Об этом он заявил журналистам на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд, пишет AP.

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24 канал писал, что ранее в Кремле анонсировали встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом в Париже. Она якобы была запланирована на 11 ноября, а главной темой должен был стать выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Однако лидер США усомнился в том, что его встреча с Путиным состоится.

Мы будем встречаться (с Путиным – 24 канал) на саммите "Большой двадцатки", и, возможно, мы будем проводить встречу после этого... Я не уверен, что мы проведем встречу в Париже. Наверное, нет,

– сказал Трамп.

К слову, Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года. Напомним, что непростые взаимоотношения США и РФ недавно снова усложнились. В частности, из-за заявления Дональда Трампа о возможном выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

О каком договоре идет речь? Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений стала первой в истории.