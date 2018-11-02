Путін і Трамп можуть зустрітися двічі цього року для грунтовної розмови: деталі

Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Володимир Путін і Дональд Трамп можуть провести навіть дві зустрічі до кінця 2018 року.

Так, перша зустріч запланована на 11 листопада та має пройти в Парижі. Проте, за словами Ушакова, вона буде короткою. А ось більш грунтовні перемовини, як передають росЗМІ, можуть відбутися наприкінці листопада в Аргентині в рамках саміту G20.

Читайте також: "Нові можливості": Болтон пояснив, навіщо Трампу зустрічі з Путіним

На "двадцятці" (саміт G20 – 24 канал) пройде тривала і грунтовна зустріч, а в Парижі – коротка,

– уточнив помічник очільника Кремля.

Ушаков також наголосив, що зустріч на G20 наразі перебуває на стадії узгодження.

Нагадаємо, що непрості взаємини США та РФ нещодавно знову ускладнились. Зокрема, через заяву Дональда Трампа про ймовірний вихід США із Угоди про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Так, на тлі цих подій радник очільника Білого дому Джон Болтон і президент РФ Володимир Путін домовились про зустрічлідерів обох країн 11 листопада в Парижі. Окрім цього, Трамп запросив Путіна відвідати Вашингтон на початку 2019 року.

Про який договір йдеться?Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.



Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати та розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) та малої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.