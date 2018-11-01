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      "Нові можливості": Болтон пояснив, навіщо Трампу зустрічі з Путіним

      368 Читать новость на русском
      Джон Болтон
      Джон Болтон / Фото з відкритих мереж

      Радник із національної безпеки США Джон Болтон заявив, що у глави Білого дому Дональда Трампа буду дуже коротка, але змістовна бесіда з президентом Росії Володимиром Путіним під час їхньої зустрічі у Франції 11 листопада.

      Ця зустріч стане першою після американо-російського саміту в липні у Гельсінкі. Як уже повідомив Білий дім, нові переговори пройдуть у Парижі на полях церемонії, присвяченій сторіччю закінчення Першої світової війни, передає Washington Examiner.

      Читайте також: Якою буде головна тема на зустрічі Трампа і Путіна в Парижі

      "Схоже, там (у Парижі – "24") відкриються нові можливості", – заявив Болтон, не уточнивши, що він має на увазі, зауважує видання.

      Незрозуміло, чи виправдаються прогнози Болтона щодо стислості бесіди між президентами. Так, у Гельсінкі вони спілкувалися віч-на-віч на півгодини довше, ніж було заплановано, і в цілому їхня розмова тривала понад дві години.

      Водночас радник Трампа з питань нацбезпеки також розповів, що двом лідерам доведеться обговорити безліч питань, зокрема, Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, та інші питання у сфері контролю за озброєннями.

      Причина, через яку він (Трамп – "24") двічі відправляв мене в Москву і наказував зустрічатися з його російським колегою в тому, що на думку президента, незважаючи на весь політичний пил у повітрі цієї країни навколо втручання в американські вибори та інше, важливо підтримувати дипломатичні відносини з ними (росіянами – "24"). Саме тому ми і поїхали в Гельсінкі, саме тому ми все ще говоримо про це (двосторонні відносини між США та Росією – "24"),
      – пояснив Болтон.

      Інформації про те, чи стануть Трамп і Путін проводити спільну прес-конференцію в Парижі, поки немає, як і невідомим залишається те, які чиновники складуть президентам компанію на переговорах. У Гельсінкі з ними були лише перекладачі, нагадує Washington Examiner.

      Читайте також: Буде поруч: Порошенко відвідає Париж в день, коли там зустрічатимуться Трамп і Путін

      Нагадаємо, голова Білого дому Дональд Трамп анонсував свій намір вивести США з ракетного договору, який діяв із 1987 року, через те, що Росія порушила домовленості. У Москві, зі свого боку, заявили, що американці, роблячи такі заяви, "діють незграбно та грубо", тому керівництву Кремля доведеться вжити заходів "військово-технічного характеру", якщо США все ж розірвуть Договір про ліквідацію РСМД.

      Про який договір йдеться?Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.

      Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати і розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) та малої (від 500 до 1000 км) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.

       

      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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