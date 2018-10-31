Якою буде головна тема на зустрічі Трампа і Путіна в Парижі

Президенти Росії та США Володимир Путін і Дональд Трамп 11 листопада проведуть у Парижі зустріч в рамках святкування 100-річчя закінчення Першої світової війни. Головною темою цієї зустрічі стане вихід Сполучених Штатів із Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД).

Про це повідомляє El Periodico.

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У Кремлі не сумніваються в тому, що Трамп втілить в життя свій намір і виведе Сполучені Штати з ракетного договору, хоча офіційно угоду поки ще не розірвано. Росія очікує з боку Вашингтона пояснень, чому Білий дім йде на цей крок.

Як зазначає іспанське видання, європейські країни головним чином турбує можливе повторення ракетної кризи 1980-х років, коли в Європі ракети середньої дальності розгорталися по обидва боки "залізної завіси".

Міністр оборони США Джеймс Меттіс під час свого візиту до Європи провів у Празі зустріч з прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем, на якій спробував послабити тривогу країн-членів НАТО у зв'язку з наміром Трампа вийти з Договору про ліквідацію РСМД.

Тим часом Росія, як наголошує видання, розраховує отримати вигоду з розбіжностей, викликаних в Європі цією темою. Москва вже пригрозила навести свої ракети на всі країни, які погодяться розгорнути озброєння на своїй території.

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Нагадаємо, голова Білого дому Дональд Трамп анонсував свій намір вивести США з ракетного договору, який діяв із 1987 року, через те, що Росія порушила домовленості. У Москві, зі свого боку, заявили, що американці, роблячи такі заяви, "діють незграбно та грубо", тому керівництву Кремля доведеться вжити заходів "військово-технічного характеру", якщо США все ж розірвуть Договір про ліквідацію РСМД.

Про який договір йдеться?Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.



Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати і розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) та малої (від 500 до 1000 км) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.

