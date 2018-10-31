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      Какой будет главная тема на встрече Трампа и Путина в Париже

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      О чем Трамп и Путин будут говорить в Париже 11 ноября
      О чем Трамп и Путин будут говорить в Париже 11 ноября / The Hill

      Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 11 ноября проведут в Париже встречу в рамках празднования 100-летия окончания Первой мировой войны. Главной темой этой встречи станет выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

      Об этом сообщает El Periodico.

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      В Кремле не сомневаются в том, что Трамп воплотит в жизнь свое намерение и выведет Соединенные Штаты из ракетного договора, хотя официально соглашение пока еще не расторгнуто. Россия ожидает со стороны Вашингтона объяснений, почему Белый дом идет на этот шаг.

      Как отмечает испанское издание, европейские страны главным образом беспокоит возможное повторение ракетного кризиса 1980-х годов, когда в Европе ракеты средней дальности разворачивались по обе стороны "железного занавеса".

      Министр обороны США Джеймс Маттис во время своего визита в Европу провел в Праге встречу с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, на которой попытался ослабить тревогу стран-членов НАТО в связи с намерением Трампа выйти из Договора о ликвидации РСМД.

      Между тем Россия, как отмечает издание, рассчитывает извлечь выгоду из разногласий, вызванных в Европе этой темой. Москва уже пригрозила навести свои ракеты на все страны, которые согласятся развернуть вооружения на своей территории.

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      Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал свое намерение вывести США из ракетного договора, действовавшего с 1987 года, из-за того, что Россия нарушила договоренности. В Москве, со своей стороны, заявили, что американцы, делая такие заявления, "действуют неуклюже и грубо", поэтому руководству Кремля придется принять меры "военно-технического характера", если США все же разорвут договор о ликвидации РСМД.

      О каком договоре идет речь?
      Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.

      Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имеющихся вооружений стала первой в истории.

      Теги: Новости России Новости политики Оружие Дональд Трамп Новости США Владимир Путин Ядерная безопасность
      Источник: 24 Канал
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