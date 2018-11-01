"Новые возможности": Болтон пояснил, зачем Трампу нужны встречи с Путиным

Советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что у главы Белого дома Дональда Трампа буду очень короткая, но содержательная беседа с президентом России Владимиром Путиным во время их встречи во Франции 11 ноября.

Эта встреча станет первой после американо-российского саммита в июле в Хельсинки. Как сообщил Белый дом, новые переговоры пройдут в Париже на полях церемонии, посвященной столетию окончания Первой мировой войны, передает Washington Examiner.

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"Похоже, там (в Париже – "24") откроются новые возможности", – заявил Болтон, не уточнив, что он имеет в виду, отмечает издание.

Непонятно, оправдаются ли прогнозы Болтона относительно краткости беседы между президентами. Так, в Хельсинки они общались лицом к лицу на полчаса дольше, чем было запланировано, и в целом их беседа длилась более 2 часов.

В то же время советник Трампа по вопросам нацбезопасности также рассказал, что двум лидерам придется обсудить множество вопросов, в частности, Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, и другие вопросы в сфере контроля над вооружениями.

Причина, по которой он (Трамп – "24") дважды отправлял меня в Москву и приказывал встречаться с его российским коллегой в том, что по мнению президента, несмотря на весю политическую пыль в воздухе этой страны вокруг вмешательства в американские выборы и прочее, важно поддерживать дипломатические отношения с ними (россиянами – "24"). Именно поэтому мы и поехали в Хельсинки, поэтому мы все еще говорим об этом (двусторонние отношения между США и Россией – "24"),

– пояснил Болтон.

Информации о том, станут ли Трамп и Путин проводить совместную пресс-конференцию в Париже, пока нет, как и неизвестным остается то, какие чиновники составят президентам компанию на переговорах. В Хельсинки с ними были только переводчики, напоминает Washington Examiner.

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Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал свое намерение вывести США из ракетного договора, действовавшего с 1987 года, из-за того, что Россия нарушила договоренности. В Москве, со своей стороны, заявили, что американцы, делая такие заявления, "действуют неуклюже и грубо", поэтому руководству Кремля придется принять меры "военно-технического характера", если США все же разорвут договор о ликвидации РСМД.

О договоре идет речь?

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.



Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имеющихся вооружений стала первой в истории.