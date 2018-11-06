Встреча Трампа и Путина в Париже не состоится: заявление Кремля

Встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина, которая была запланирована на 11 ноября в Париже, скорее всего, не состоится.

Об этом сообщил спикер российского президента Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

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В Париже, действительно, скорее всего основательной встречи не получится. График многостороннего мероприятия, посвященного 100-летию окончания Первой мировой войны, не позволяет провести такую встречу,

– сказал Песков.

Также, спикер Путина отметил, что лидеры США и РФ "на ногах" обсудят возможность полноформатной встречи в будущем.

По словам Пескова, изменение формата встречи президентов в Париже не связано с разногласиями между странами.

Перед этим Дональд Трамп заявил, что не знает, встретится ли он с Путиным во время визита в Париж в этом месяце. Однако он заверил, что намерен провести встречу 30 декабря во время саммита "Большой двадцатки" в Аргентине.

Напомним, 24 канал писал, что ранее в Кремле анонсировали встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом в Париже. Она якобы была запланирована на 11 ноября, а главной темой должен был стать выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Впоследствии, Дональд Трамп заявил, что не уверен относительно встречи с Путиным в Париже. Однако, лидер США заверил, что намерен провести встречу с коллегой из России 30 декабря во время саммита "Большой двадцатки" в Аргентине.

О каком договоре идет речь?

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений стала первой в истории.