09:26
6 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сложные отношения Жириновского и мигрантов. Путин возвращает СССР
      Вєсті Кремля
      22:36, 5 ноября
      Вести.UA. Как Ляшко оседлал паровоз. Крепкий кулак вождя Кивы
      Вєсті.UA
      21:51, 5 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Встреча Трампа и Путина в Париже не состоится: заявление Кремля

      1172 Читати новину українською
      Песков подтвердил, что встречи Трампа и Путина в Париже не будет
      Песков подтвердил, что встречи Трампа и Путина в Париже не будет / Фото из открытых источников

      Встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина, которая была запланирована на 11 ноября в Париже, скорее всего, не состоится.

      Об этом сообщил спикер российского президента Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

      Читайте также: "Хочет иметь друга в Кремле": экс-посол США объяснил, зачем Трампу новая встреча с Путиным

      В Париже, действительно, скорее всего основательной встречи не получится. График многостороннего мероприятия, посвященного 100-летию окончания Первой мировой войны, не позволяет провести такую встречу,
      – сказал Песков.

      Также, спикер Путина отметил, что лидеры США и РФ "на ногах" обсудят возможность полноформатной встречи в будущем.

      По словам Пескова, изменение формата встречи президентов в Париже не связано с разногласиями между странами.

      Перед этим Дональд Трамп заявил, что не знает, встретится ли он с Путиным во время визита в Париж в этом месяце. Однако он заверил, что намерен провести встречу 30 декабря во время саммита "Большой двадцатки" в Аргентине.

      Напомним, 24 канал писал, что ранее в Кремле анонсировали встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом в Париже. Она якобы была запланирована на 11 ноября, а главной темой должен был стать выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

      Впоследствии, Дональд Трамп заявил, что не уверен относительно встречи с Путиным в Париже. Однако, лидер США заверил, что намерен провести встречу с коллегой из России 30 декабря во время саммита "Большой двадцатки" в Аргентине.

      О каком договоре идет речь?
      Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений стала первой в истории.

      Теги: Новости России Новости политики Новости США Новости Франции Владимир Путин Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Фашисты и украинцы на улицах Киева: кровавая осень 43-го
      сегодня , 09:00 Фашисты и украинцы на улицах Киева: кровавая осень 43-го
      Євгенія Мазур
      Режим Порошенко – это новый Антимайдан
      сегодня , 08:40 Режим Порошенко – это новый Антимайдан
      Михайло Голубєв
      Если Катю Гандзюк действительно заказал депутат БПП, для Порошенко это плохо кончится
      сегодня , 00:19 Если Катю Гандзюк действительно заказал депутат БПП, для Порошенко это плохо кончится
      Олена Трибушна
      В Украине такого не было: чем удивил фестивальный сезон-2018 и что нужно менять
      5 ноября , 22:00 В Украине такого не было: чем удивил фестивальный сезон-2018 и что нужно менять
      Блог Медіа
      "Маски-шоу стоп-2": Изменится ли жизнь бизнеса?
      5 ноября , 21:01 "Маски-шоу стоп-2": Изменится ли жизнь бизнеса?
      Яніна Ткачук
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Российский журналист разоблачил двойника Путина
       26 июня 2015 , 16:44
      Мы как мученики попадем в рай, а они просто "сдохнут", – Путин о ядерной агрессии
       18 октября , 18:31
      В Грузию прибыло 5 военных кораблей НАТО: впечатляющие фото и видео
       2 ноября , 14:12
      Иран призвал ООН отреагировать на введение США новых санкций против страны
       сегодня , 01:55
      Депутаты должны в первую очередь решать, на своем ли месте правительство
       7 ноября , 10:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук