Трамп мобилизировал военных и сказал мигрантам "возвращаться"
Военные на границе США уже готовы дать отпор колоннам мигрантов из стран Центральной Америки, которые приближаются к южной границы.
Об этом в Twitter заявил президент США Дональд Трамп.
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"Наши военные мобилизированы на южной границе. Большое количество дополнительных сил на подходе. Мы не позволим этим караванам, в составе которых есть ужасные преступники и бандиты, попасть на территорию США. Наша граница неприкосновенна, пересечь её можно только легально. Разворачивайтесь!" – написал глава Белого дома.
"Они (мигранты. – "24".) дали жесткий отпор Мексике на северной границе, прежде чем прорваться через нее. Пострадали мексиканские солдаты, и они оказались не способны остановить караван или не хотели сделать это", – добавил Трамп.
Напомним, Дональд Трамп хочет отменить выдачу гражданства США детям негражданам и иммигрантов, родившихся на территории страны.