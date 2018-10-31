Трамп мобилизировал военных и сказал мигрантам "возвращаться"

Военные на границе США уже готовы дать отпор колоннам мигрантов из стран Центральной Америки, которые приближаются к южной границы.

Об этом в Twitter заявил президент США Дональд Трамп.

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"Наши военные мобилизированы на южной границе. Большое количество дополнительных сил на подходе. Мы не позволим этим караванам, в составе которых есть ужасные преступники и бандиты, попасть на территорию США. Наша граница неприкосновенна, пересечь её можно только легально. Разворачивайтесь!" – написал глава Белого дома.

"Они (мигранты. – "24".) дали жесткий отпор Мексике на северной границе, прежде чем прорваться через нее. Пострадали мексиканские солдаты, и они оказались не способны остановить караван или не хотели сделать это", – добавил Трамп.

Our military is being mobilized at the Southern Border. Many more troops coming. We will NOT let these Caravans, which are also made up of some very bad thugs and gang members, into the U.S. Our Border is sacred, must come in legally. TURN AROUND! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2018

The Caravans are made up of some very tough fighters and people. Fought back hard and viciously against Mexico at Northern Border before breaking through. Mexican soldiers hurt, were unable, or unwilling to stop Caravan. Should stop them before they reach our Border, but won’t! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2018

Напомним, Дональд Трамп хочет отменить выдачу гражданства США детям негражданам и иммигрантов, родившихся на территории страны.