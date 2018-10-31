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      ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВИБУХ В АРХАНГЕЛЬСКУ

      Трамп мобілізував військових та сказав мігрантам "повертати назад"

      266 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / gettyimages

      Військові на кордоні США вже готові дати відсіч колонам мігрантів з країн Центральної Америки, які наближаються до південного кордону.

      Про це в Twitter заявив президент США Дональд Трамп.

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      "Наші військові мобілізовані на південному кордоні. Велика кількість додаткових сил на підході. Ми не дозволимо цим караванам, в складі яких є жахливі злочинці і бандити, потрапити на територію США. Наш кордон недоторканний, перетнути його можна тільки легально. Розвертайтеся!" – написав очільник Білого дому.

      "Вони (мігранти. – "24".) Дали жорстку відсіч Мексиці на північному кордоні, перш ніж прорватися через неї. Постраждали мексиканські солдати, і вони виявилися не здатні зупинити караван або ж не бажали зробити це", – додав Трамп.

      Нагадаємо, Дональд Трамп хоче скасувати видачу громадянства США дітям негромадян і іммігрантів, які народилися на території країни.

      Теги: Дональд Трамп Новини США
      Джерело: 24 канал
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