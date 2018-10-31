Трамп мобілізував військових та сказав мігрантам "повертати назад"

Військові на кордоні США вже готові дати відсіч колонам мігрантів з країн Центральної Америки, які наближаються до південного кордону.

Про це в Twitter заявив президент США Дональд Трамп.

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"Наші військові мобілізовані на південному кордоні. Велика кількість додаткових сил на підході. Ми не дозволимо цим караванам, в складі яких є жахливі злочинці і бандити, потрапити на територію США. Наш кордон недоторканний, перетнути його можна тільки легально. Розвертайтеся!" – написав очільник Білого дому.

"Вони (мігранти. – "24".) Дали жорстку відсіч Мексиці на північному кордоні, перш ніж прорватися через неї. Постраждали мексиканські солдати, і вони виявилися не здатні зупинити караван або ж не бажали зробити це", – додав Трамп.

Our military is being mobilized at the Southern Border. Many more troops coming. We will NOT let these Caravans, which are also made up of some very bad thugs and gang members, into the U.S. Our Border is sacred, must come in legally. TURN AROUND! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2018

The Caravans are made up of some very tough fighters and people. Fought back hard and viciously against Mexico at Northern Border before breaking through. Mexican soldiers hurt, were unable, or unwilling to stop Caravan. Should stop them before they reach our Border, but won’t! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2018

Нагадаємо, Дональд Трамп хоче скасувати видачу громадянства США дітям негромадян і іммігрантів, які народилися на території країни.