Трамп мобілізував військових та сказав мігрантам "повертати назад"
Військові на кордоні США вже готові дати відсіч колонам мігрантів з країн Центральної Америки, які наближаються до південного кордону.
Про це в Twitter заявив президент США Дональд Трамп.
Читайте також: У Трампа рекордно впав рейтинг: опитування
"Наші військові мобілізовані на південному кордоні. Велика кількість додаткових сил на підході. Ми не дозволимо цим караванам, в складі яких є жахливі злочинці і бандити, потрапити на територію США. Наш кордон недоторканний, перетнути його можна тільки легально. Розвертайтеся!" – написав очільник Білого дому.
"Вони (мігранти. – "24".) Дали жорстку відсіч Мексиці на північному кордоні, перш ніж прорватися через неї. Постраждали мексиканські солдати, і вони виявилися не здатні зупинити караван або ж не бажали зробити це", – додав Трамп.
Нагадаємо, Дональд Трамп хоче скасувати видачу громадянства США дітям негромадян і іммігрантів, які народилися на території країни.