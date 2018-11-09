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      Трамп заборонив надавати притулок нелегальним мігрантам

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty images

      Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким забороняє надавати притулок тим мігрантам, які потрапили на територію США незаконно.

      Відповідний указ Трамп підписав 9 листопада. Документ передбачає заборону надавати притулок тим мігрантам, які потрапили на територію США незаконно, повідомляє The Washington Post.

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      "Нашій країні потрібні люди, але вони повинні приїжджати легально, і у них повинні бути чесноти", – заявив Дональд Трамп.

      Згідно з підписаним документом, Міністерство юстиції і Міністерство внутрішньої безпеки США будуть відмовляти у розгляді прохань про надання притулку особам, які перетинають американський кордон нелегально.

      Таких людей будуть скеровувати у встановлені пункти пропуску.

      Тепер мігранти, які прибувають на територію США нелегально, не будуть отримувати автоматичного права на перебування в країні.

      Раніше таке кожному мігрантові, незалежно від того, яким чином він потрапляв на територію Сполучених Штатів.

      Водночас джерела в адміністрації президента Трампа раніше зазначали, що це буде тимчасовим заходом, щоправда, термінів дії не озвучували.

      На початку листопада напередодні проміжних виборів, що відбулись у США 6 листопада, Дональд Трамп запевняв, що американські військові на південних рубежах США вже готові дати відсіч колонам мігрантів, які рухаються з країн Центральної Америки і розраховують отримати притуло у США.

      Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США біженці
      Джерело: 24 Канал
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