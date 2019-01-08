У Білому домі розповіли, коли Трамп відвідає кордон США з Мексикою

10 січня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відвідає американсько-мексиканський кордон.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

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Прес-секретар розповіла, що Трамп має намір зустрітися з тими, хто перебуває "на позиціях національної безпеки та гуманітарної кризи".

"Президент Дональд Трамп поїде на південний кордон у четвер, 10 січня", – додала вона.

President @realDonaldTrump will travel to the Southern border on Thursday to meet with those on the frontlines of the national security and humanitarian crisis. More details will be announced soon. — Sarah Sanders (@PressSec) 7 січня 2019 р.

Сандерс також зазначила, що більше деталей щодо поїздки оголосять найближчим часом.

Нагадаємо, що 26 грудня очільник Білого дому Дональд Трамп підписав документ про будівництво ділянки прикордонної стіни в Техасі протяжністю 185 кілометрів. А ще у жовтні 2017 року запропонував нову жорстку імміграційну політику. Серед вимог, зокрема, було обмеження видачі сімейних Green Card для членів подружжя та неповнолітніх дітей громадян США. Окрім того, серед вимог – спорудження муру на кордоні з Мексикою та прискорення процедури депортації з США осіб із простроченим терміном дії віз.