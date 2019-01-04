Трамп може ввести надзвичайний стан для фінансування стіни на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп, виступаючи в Рожевому саду Білого дому, заявив у п'ятницю, що може ввести в країні режим надзвичайного стану, щоб у обхід Конгресу отримати фінансування на будівництво стіни на американо-мексиканському кордоні.

Про це повідомив телеканал ABC.

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Відповідаючи на запитання журналіста, чи розглядає Трамп можливість введення в країні надзвичайного стану для виділення грошей на будівництво стіни без схвалення законодавців, очільник Білого дому зауважив, що він може це зробити, якщо захоче. Водночас він наголосив, що наразі не зробив цього.

Ми можемо ввести надзвичайний стан в країні і побудувати її (стіну, – 24 Канал) дуже швидко,

– заявив Дональд Трамп.

Президент додав, що такі дії можуть бути необхідні "для безпеки країни". При цьому він не став наводити подробиці можливого рішення.

У разі введення надзвичайного стану, в зв'язку з прикордонною ситуацією, Трамп може використовувати для зведення огорожі гроші, виділені Конгресом для надзвичайних ситуацій. Однак, за оцінками, після прийняття даного рішення президент може зіткнутися з низкою юридичних проблем.

Нагадаємо, що 26 грудня очільник Білого дому Дональд Трамп підписав документ про будівництво ділянки прикордонної стіни в Техасі протяжністю 185 кілометрів. А ще у жовтні 2017 року запропонував нову жорстку імміграційну політику. Серед вимог, зокрема, було обмеження видачі сімейних Green Card для членів подружжя та неповнолітніх дітей громадян США. Окрім того, серед вимог – спорудження муру на кордоні з Мексикою та прискорення процедури депортації з США осіб із простроченим терміном дії віз.