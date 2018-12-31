Смерть дітей на кордоні з Мексикою: як відреагував Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп запевнив, що його Адміністрація не несе відповідальність за випадки смертей дітей іммігрантів, затриманих на кордоні між США та Мексикою.

Про це він повідомив на своїй офіційній сторінці у Twitter.

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Він вважає, що у смерті дітей, а також інших людей на кордоні винні виключно демократи. Крім того, Трамп звинуватив патетичну міграційну політику загалом.

Демократи та їхня політика дозволяють людям робити довгий шлях, думаючи, що вони можуть в'їхати в нашу країну незаконно. Вони не можуть. Якби у нас була стіна, вони б навіть не намагалися,

– сказав Трамп.

Крім того, президент запевнив, що діти ще до моменту передачі прикордонній службі були дуже хворі. Про це сказав батько дівчинки, що померла. За словами очевидців, деякі діти загинули через те, що не пили воду декілька днів, поки були у дорозі.



Кордон між США та Мексикою

Варто зазначити, що раніше Дональд Трамп написав у своєму Twitter про намір закрити кордон з Мексикою, побудувавши велику стіну, яка перешкоджала б напливу іммігрантів.

Крім припинення всіх виплат до країн, які, схоже, не контролюють своє населення, я зобов'язаний виставити Мексиці жорсткі умови, вимагаючи зупинити цей натиск мігрантів, а якщо це зробити неможливо, я викличу американську армію та закрию південний кордон,

– наголосив президент.

Нагадаємо, що 26 грудня очільник Білого дому Дональд Трамп підписав документ про будівництво ділянки прикордонної стіни в Техасі протяжністю 185 кілометрів. А ще у жовтні 2017 року запропонував нову жорстку імміграційну політику. Серед вимог, зокрема, було обмеження видачі сімейних Green Card для членів подружжя та неповнолітніх дітей громадян США. Окрім того, серед вимог – спорудження муру на кордоні з Мексикою та прискорення процедури депортації з США осіб із простроченим терміном дії віз.