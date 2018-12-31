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      Смерть детей на границе с Мексикой: как отреагировал Дональд Трамп

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      Президент США Дональд Трамп
      Президент США Дональд Трамп / Фото из свободных источников

      Президент США Дональд Трамп заверил, что его администрация не несет ответственность за смерть детей иммигрантов, задержанных на границе между США и Мексикой.

      Об этом он сообщил на своей официальной странице в Twitter.

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      Он считает, что в смерти детей, а также других людей на границе виноваты исключительно демократы. Кроме того Трамп обвинил патетическую миграционную политику в целом.

      Демократы и их политика позволяет людям делать долгий путь, думая, что они могут въехать в нашу страну незаконно. Они не могут. Если бы у нас была стена, они бы даже не пытались,
      – сказал Трамп.

      Кроме того, президент заверил, что дети еще до момента передачи пограничной службе были очень больны. Об этом сказал отец умершей девочки. По словам очевидцев, некоторые дети погибли из-за того, что не пили воду несколько дней, пока были в пути.

      Кордон між США та Мексикою
      Граница между США и Мексикой

      Стоит отметить, что ранее Дональд Трамп написал в своем Twitter о намерении закрыть границу с Мексикой, построив большую стену, которая препятствовала бы наплыву иммигрантов.

      Кроме прекращения всех выплат в страны, которые, похоже, не контролируют свое население, я обязан выставить Мексике жесткие условия, требуя остановить этот натиск мигрантов, а если это сделать невозможно, я вызову американскую армию и закрою южную границу,
      – подчеркнул президент.

      Напомним, что 26 декабря глава Белого дома Дональд Трамп подписал документ о строительстве участка пограничной стены в Техасе протяженностью 185 километров. А еще в октябре 2017 года предложил новую жесткую иммиграционную политику. Среди требований, в частности, было ограничение выдачи семейных Green Card для супругов и несовершеннолетних детей граждан США. Кроме того, среди требований – строительство стены на границе с Мексикой и ускорение процедуры депортации из США лиц с просроченным сроком действия виз.

      Теги: Мексика Дональд Трамп Новости США Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 Канал
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