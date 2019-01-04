Трамп может ввести чрезвычайное положение для финансирования стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп, выступая в Розовом саду Белого дома, заявил в пятницу, что может ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе.

Об этом сообщил телеканал ABC.

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Отвечая на вопрос журналиста, рассматривает ли Трамп возможность введения в стране чрезвычайного положения для выделения денег на строительство стены без одобрения законодателей, глава Белого дома ответил, что он может это сделать, если захочет. В то же время он подчеркнул, что пока не сделал этого.

Мы можем ввести чрезвычайное положение в стране и построить ее (стену – 24 Канал) очень быстро,

– заявил Дональд Трамп.

Президент добавил, что такие действия могут быть необходимы "для безопасности страны". При этом он не стал приводить подробности возможного решения.

В случае введения чрезвычайного положения, в связи с пограничной ситуацией, Трамп может использовать для возведения забора деньги, выделенные Конгрессом для чрезвычайных ситуаций. Однако, по оценкам, после принятия данного решения президент может столкнуться с рядом юридических проблем.

Напомним, что 26 декабря глава Белого дома Дональд Трамп подписал документ о строительстве участка пограничной стены в Техасе протяженностью 185 километров. А еще в октябре 2017 года предложил новую жесткую иммиграционную политику. Среди требований, в частности, было ограничение выдачи семейных Green Card для супругов и несовершеннолетних детей граждан США. Кроме того, среди требований – строительство стены на границе с Мексикой и ускорение процедуры депортации из США лиц с просроченным сроком действия виз.