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      Трамп может ввести чрезвычайное положение для финансирования стены на границе с Мексикой

      24 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп, выступая в Розовом саду Белого дома, заявил в пятницу, что может ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе.

      Об этом сообщил телеканал ABC.

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      Отвечая на вопрос журналиста, рассматривает ли Трамп возможность введения в стране чрезвычайного положения для выделения денег на строительство стены без одобрения законодателей, глава Белого дома ответил, что он может это сделать, если захочет. В то же время он подчеркнул, что пока не сделал этого.

      Мы можем ввести чрезвычайное положение в стране и построить ее (стену – 24 Канал) очень быстро,
      – заявил Дональд Трамп.

      Президент добавил, что такие действия могут быть необходимы "для безопасности страны". При этом он не стал приводить подробности возможного решения.

      В случае введения чрезвычайного положения, в связи с пограничной ситуацией, Трамп может использовать для возведения забора деньги, выделенные Конгрессом для чрезвычайных ситуаций. Однако, по оценкам, после принятия данного решения президент может столкнуться с рядом юридических проблем.

      Напомним, что 26 декабря глава Белого дома Дональд Трамп подписал документ о строительстве участка пограничной стены в Техасе протяженностью 185 километров. А еще в октябре 2017 года предложил новую жесткую иммиграционную политику. Среди требований, в частности, было ограничение выдачи семейных Green Card для супругов и несовершеннолетних детей граждан США. Кроме того, среди требований – строительство стены на границе с Мексикой и ускорение процедуры депортации из США лиц с просроченным сроком действия виз.

      Теги: Новости США Новости политики Мексика Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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