В США передумали: часть американских войск таки планируют оставить в Сирии

США оставят часть войск на юге Сирии на неопределенное время после вывода основного контингента. Вашингтон хочет провести дополнительные переговоры с властями Израиля и Иордании относительно присутствия США на базе в районе Ад-Танфа.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

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Телеканал отмечает, что после решения Трампа о начале вывода военного контингента из Сирии в США не озвучили сроков полного вывода войск.

Кроме того, источник в администрации Трапма сказал, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон намерен обсудить с властями Израиля возможность сохранить присутствие США на базе в районе Ад-Танфа.

США хотят проконсультироваться с властями Израиля и Иордании, насколько эта база важна и должна ли она остаться на прежнем месте. Также издание со ссылкой на источник отмечает, что часть американских военных, которых заберут из Сирии перебросят в Ирак.

Напомним, что 19 декабря, Дональд Трамп объявил, что военные США в Сирии победили террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию со стороны мирового сообщества. В частности, лидер либералов в Европарламенте Ги Вергофстадт его раскритиковал – дипломат считает, что это сделает европейцев более уязвимыми.

За таким решением Трампа последовали две важные отставки в Вашингтоне. В частности, из-за намерения президента США относительно Сирии, решил оставить должность представитель США в международной коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" Бретт Макгерк.

Таким образом он присоединился к министру обороны Джеймсу Мэттису, который также заявил об увольнении после объявления президентом Трампом решения вернуть американский контингент. К слову, тогда президент США Дональд Трамп заявил, что в начале 2019 года министр обороны страны Джеймс Мэттис уйдет на заслуженный отдых, то есть на пенсию.