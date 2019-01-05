"У нас нет иллюзий": в России отметились новым заявлением относительно войск США в Сирии

В России называют вывод американских войск из Сирии "долгим и противоречивым процессом". Однако там отмечают, что будут следить за действиями США.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.

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Он подчеркнул, что этот вопрос «является одним из самых актуальных», поэтому в России за этим процессом следят.

Сигналы поступают противоречивые – график и в целом последовательность соответствующих шагов в этой области "плывут". Следим за этим процессом, поскольку в любом случае пребывание американских войск на сирийской территории является незаконным,

– утверждает российский политик.

Рябков отметил, что у РФ "нет иллюзий" по реализации этого решения.

"Думаем, что процесс будем долгим, довольно неопределенным и противоречивым", – считает он.

Напомним, что 19 декабря, Дональд Трамп объявил, что военные США в Сирии победили террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны. В России ранее заявили, что вывод войск США из Сирии будет "правильным" и поможет "восстановлению международного права в определенной части". Зато там уверены, что российские военные находятся в Сирии законно".

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