"У нас нет иллюзий": в России отметились новым заявлением относительно войск США в Сирии
В России называют вывод американских войск из Сирии "долгим и противоречивым процессом". Однако там отмечают, что будут следить за действиями США.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.
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Он подчеркнул, что этот вопрос «является одним из самых актуальных», поэтому в России за этим процессом следят.
Сигналы поступают противоречивые – график и в целом последовательность соответствующих шагов в этой области "плывут". Следим за этим процессом, поскольку в любом случае пребывание американских войск на сирийской территории является незаконным,
– утверждает российский политик.
Рябков отметил, что у РФ "нет иллюзий" по реализации этого решения.
"Думаем, что процесс будем долгим, довольно неопределенным и противоречивым", – считает он.
Напомним, что 19 декабря, Дональд Трамп объявил, что военные США в Сирии победили террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны. В России ранее заявили, что вывод войск США из Сирии будет "правильным" и поможет "восстановлению международного права в определенной части". Зато там уверены, что российские военные находятся в Сирии законно".
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