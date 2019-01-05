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      "У нас нет иллюзий": в России отметились новым заявлением относительно войск США в Сирии

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      В России заявили, что следят за выводом американских войск из Сирии
      В России заявили, что следят за выводом американских войск из Сирии / Фото из открытых источников

      В России называют вывод американских войск из Сирии "долгим и противоречивым процессом". Однако там отмечают, что будут следить за действиями США.

      Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.

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      Он подчеркнул, что этот вопрос «является одним из самых актуальных», поэтому в России за этим процессом следят.

      Сигналы поступают противоречивые – график и в целом последовательность соответствующих шагов в этой области "плывут". Следим за этим процессом, поскольку в любом случае пребывание американских войск на сирийской территории является незаконным,
      – утверждает российский политик.

      Рябков отметил, что у РФ "нет иллюзий" по реализации этого решения.

      "Думаем, что процесс будем долгим, довольно неопределенным и противоречивым", – считает он.

      Напомним, что 19 декабря, Дональд Трамп объявил, что военные США в Сирии победили террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны. В России ранее заявили, что вывод войск США из Сирии будет "правильным" и поможет "восстановлению международного права в определенной части". Зато там уверены, что российские военные находятся в Сирии законно".

      США ВЫВОДИТ ВОЙСКА ИЗ СИРИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

       
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      Теги: Новости России Война в Сирии Новости США Новости политики
      Источник: 24 Канал
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