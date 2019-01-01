Трамп продлил срок вывода войск США из Сирии в четырех месяцев

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск из территории Сирии.

Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

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Отмечается, что во время необъявленного визита в Ирак на прошлой неделе Трамп в конфиденциальном порядке поговорил с командующим операцией Inherent Resolve ("Несокрушимая решительность") против террористической группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии генерал-лейтенантом Полом Лакамерой.

Президент США заверил его, что в американских военных будет не менее четырех месяцев, чтобы в установленном порядке и с соблюдением всех надлежащих мер безопасности покинуть Сирию.

Напомним, что 19 декабря, Дональд Трамп объявил, что военные США в Сирии победили террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию со стороны мирового сообщества. В частности, лидер либералов в Европарламенте Ги Вергофстадт его раскритиковал – дипломат считает, что это сделает европейцев более уязвимыми.



За таким решением Трампа последовали две важные отставки в Вашингтоне. В частности, из-за намерений президента США по Сирии решил оставить должность представитель США в международной коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" Бретт Макгерк.



Таким образом он присоединился к министру обороны Джеймсу Мэттису, который также заявил об увольнении после объявления президентом Трампом решения вернуть американский контингент. К слову, тогда президент США Дональд Трамп заявил, что в начале 2019 года министр обороны страны Джеймс Мэттис уйдет на заслуженный отдых, то есть на пенсию.