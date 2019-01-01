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      Трамп продлил срок вывода войск США из Сирии в четырех месяцев

      26 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск из территории Сирии.

      Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

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      Отмечается, что во время необъявленного визита в Ирак на прошлой неделе Трамп в конфиденциальном порядке поговорил с командующим операцией Inherent Resolve ("Несокрушимая решительность") против террористической группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии генерал-лейтенантом Полом Лакамерой.

      Президент США заверил его, что в американских военных будет не менее четырех месяцев, чтобы в установленном порядке и с соблюдением всех надлежащих мер безопасности покинуть Сирию.

      Напомним, что 19 декабря, Дональд Трамп объявил, что военные США в Сирии победили террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию со стороны мирового сообщества. В частности, лидер либералов в Европарламенте Ги Вергофстадт его раскритиковал – дипломат считает, что это сделает европейцев более уязвимыми.

      За таким решением Трампа последовали две важные отставки в Вашингтоне. В частности, из-за намерений президента США по Сирии решил оставить должность представитель США в международной коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" Бретт Макгерк.

      Таким образом он присоединился к министру обороны Джеймсу Мэттису, который также заявил об увольнении после объявления президентом Трампом решения вернуть американский контингент. К слову, тогда президент США Дональд Трамп заявил, что в начале 2019 года министр обороны страны Джеймс Мэттис уйдет на заслуженный отдых, то есть на пенсию.

      Теги: Новости США Война в Сирии Дональд Трамп Новости политики
      Источник: 24 Канал
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