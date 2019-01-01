06:36
1 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня 2018
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня 2018
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Трамп продовжив термін виведення військ США з Сирії до чотирьох місяців

      29 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп погодився надати чотири місяці на виведення американських військ з території Сирії.

      Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на джерела в адміністрації Білого дому.

      Читайте також: У сенаті США анонсували паузу у процесі виведення військ з Сирії

      Зазначається, що під час неоголошеного візиту до Іраку минулого тижня Трамп в конфіденційному порядку поговорив з командувачем операцією Inherent Resolve ("Непохитна рішучість") проти терористичного угрупування "Ісламська держава" в Іраку і Сирії генерал-лейтенантом Полом Лакамерой.

      Президент США запевнив його, що у американських військових буде не менше чотирьох місяців, щоб в установленому порядку і з дотриманням всіх належних заходів безпеки покинути Сирію.

      Нагадаємо, що 19 грудня, Дональд Трамп оголосив, що військові США в Сирії перемогли терористів "Ісламської держави". Також лідер США віддав наказ вивести американське військо з країни. Таке рішення викликало неоднозначну реакцію з боку світової спільноти. Зокрема, лідер лібералів у Європарламенті Гі Вергофстадт його розкритикував – дипломат вважає, що це зробить європейців більш вразливими.

      За таким рішенням трампа послідували дві важливі відставки у Вашингтоні. Зокрема, через наміри президента США щодо Сирії вирішив залишити посаду представник США у міжнародній коаліції по боротьбі з терористичною організацією "Ісламська держава" Бретт Макгерк.

      Таким чином він приєднався до міністра оборони Джеймса Меттіса, який також заявив про звільнення після оголошення президентом Трампом рішення повернути американський контингент. До слова, тоді президент США Дональд Трамп заявив, що на початку 2019 року міністр оборони країни Джеймс Меттіс піде на заслужений відпочинок, тобто на пенсію.

      Теги: Новини політики Дональд Трамп Війна у Сирії Новини США
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 31 грудня: зареєстровані перші кандидати в президенти, вибух будинку в Росії
      31 грудня 2018 , 22:00 Головні новини 31 грудня: зареєстровані перші кандидати в президенти, вибух будинку в Росії
      3619
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня 2018 , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Як правильно пити, щоб не було симптомів похмілля
      31 грудня 2018 , 19:19 Як правильно пити, щоб не було симптомів похмілля
      1485
      Прогноз на 2019 рік: ціни, зарплати, курс валют
      31 грудня 2018 , 18:04 Прогноз на 2019 рік: ціни, зарплати, курс валют
      Яніна Ткачук 4442
      Цинічні Санта-Клауси: як депутати жбурлялися новорічними подарунками в дітей
      31 грудня 2018 , 18:00 Цинічні Санта-Клауси: як депутати жбурлялися новорічними подарунками в дітей
      Дмитро Гнап 1112
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Підсумки тижня: Старт нової хвилі кризи призначили на 12 вересня
       8 вересня 2012 , 16:00 3
      Новий рік Україна зустріне з новим бюджетом
       25 грудня 2011 , 14:03 0
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук