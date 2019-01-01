Трамп продовжив термін виведення військ США з Сирії до чотирьох місяців

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп погодився надати чотири місяці на виведення американських військ з території Сирії.

Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на джерела в адміністрації Білого дому.

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Зазначається, що під час неоголошеного візиту до Іраку минулого тижня Трамп в конфіденційному порядку поговорив з командувачем операцією Inherent Resolve ("Непохитна рішучість") проти терористичного угрупування "Ісламська держава" в Іраку і Сирії генерал-лейтенантом Полом Лакамерой.

Президент США запевнив його, що у американських військових буде не менше чотирьох місяців, щоб в установленому порядку і з дотриманням всіх належних заходів безпеки покинути Сирію.

Нагадаємо, що 19 грудня, Дональд Трамп оголосив, що військові США в Сирії перемогли терористів "Ісламської держави". Також лідер США віддав наказ вивести американське військо з країни. Таке рішення викликало неоднозначну реакцію з боку світової спільноти. Зокрема, лідер лібералів у Європарламенті Гі Вергофстадт його розкритикував – дипломат вважає, що це зробить європейців більш вразливими.



За таким рішенням трампа послідували дві важливі відставки у Вашингтоні. Зокрема, через наміри президента США щодо Сирії вирішив залишити посаду представник США у міжнародній коаліції по боротьбі з терористичною організацією "Ісламська держава" Бретт Макгерк.



Таким чином він приєднався до міністра оборони Джеймса Меттіса, який також заявив про звільнення після оголошення президентом Трампом рішення повернути американський контингент. До слова, тоді президент США Дональд Трамп заявив, що на початку 2019 року міністр оборони країни Джеймс Меттіс піде на заслужений відпочинок, тобто на пенсію.