07:34
31 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      У сенаті США анонсували паузу у процесі виведення військ з Сирії

      153 Читать новость на русском
      США виводить війська з Сирії
      США виводить війська з Сирії / Фото з відкритих джерел

      Сенатор Ліндсі Грем після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом запевнив журналістів, що глава держави погодився сповільнити виведення військ з Сирії, зробивши це "розумним способом".

      Про це повідомило видання Washington Examiner.

      Читайте також: Виїхали на броньованих авто та вантажівках: перші військові США залишили Сирію

      Після обговорень з президентом і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Джозефом Данфордом я ніколи не відчував себе краще щодо того, куди ми рухаємося,
      – сказав Грем.

      Сенатор також додав, що на його думку уряд взяв паузу, потрібну для переоцінки того, яким способом краще досягти мети президента. Він також наголосив, що зараз потрібно зробити все можливе, щоб не допустити ескалації між сирійськими курдами і Туреччиною, а також завадити тому, щоб у виграші від ситуації, що склалася виявився Іран.

      Дивіться відео заява сенатора Грема:

      Нагадаємо, що 19 грудня, Дональд Трамп оголосив, що військові США в Сирії перемогли терористів "Ісламської держави". Також лідер США віддав наказ вивести американське військо з країни. Таке рішення викликало неоднозначну реакцію з боку світової спільноти. Зокрема, лідер лібералів у Європарламенті Гі Вергофстадт його розкритикував – дипломат вважає, що це зробить європейців більш вразливими.

      За таким рішенням трампа послідували дві важливі відставки у Вашингтоні. Зокрема, через наміри президента США щодо Сирії вирішив залишити посаду представник США у міжнародній коаліції по боротьбі з терористичною організацією "Ісламська держава" Бретт Макгерк.

      Таким чином він приєднався до міністра оборони Джеймса Меттіса, який також заявив про звільнення після оголошення президентом Трампом рішення повернути американський контингент. До слова, тоді президент США Дональд Трамп заявив, що на початку 2019 року міністр оборони країни Джеймс Меттіс піде на заслужений відпочинок, тобто на пенсію.

      Теги: Новини політики Новини США Війна у Сирії
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Моторошний реванш: поліцейські, які жорстоко катували людей, знову можуть повернутись на роботу
      30 грудня , 23:00 Моторошний реванш: поліцейські, які жорстоко катували людей, знову можуть повернутись на роботу
      Дмитро Гнап 1003
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Зміни на митниці, як виїхати з "ЛНР" та українські політики-комсомольці: топ-5 блогів тижня
      30 грудня , 22:10 Зміни на митниці, як виїхати з "ЛНР" та українські політики-комсомольці: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 480
      Головні новини 30 грудня: Справа активіста Бичка та аварія гвинтокрила в Росії
      30 грудня , 22:00 Головні новини 30 грудня: Справа активіста Бичка та аварія гвинтокрила в Росії
      2199
      З агентів КДБ у провідні священнослужителі РПЦ: ЗМІ оприлюднили ще одне знакове ім'я
      30 грудня , 21:41 З агентів КДБ у провідні священнослужителі РПЦ: ЗМІ оприлюднили ще одне знакове ім'я
      3625
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Підсумки тижня: Старт нової хвилі кризи призначили на 12 вересня
       8 вересня 2012 , 16:00 3
      Новий рік Україна зустріне з новим бюджетом
       25 грудня 2011 , 14:03 0
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук