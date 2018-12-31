У сенаті США анонсували паузу у процесі виведення військ з Сирії

Сенатор Ліндсі Грем після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом запевнив журналістів, що глава держави погодився сповільнити виведення військ з Сирії, зробивши це "розумним способом".

Про це повідомило видання Washington Examiner.

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Після обговорень з президентом і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Джозефом Данфордом я ніколи не відчував себе краще щодо того, куди ми рухаємося,

– сказав Грем.

Сенатор також додав, що на його думку уряд взяв паузу, потрібну для переоцінки того, яким способом краще досягти мети президента. Він також наголосив, що зараз потрібно зробити все можливе, щоб не допустити ескалації між сирійськими курдами і Туреччиною, а також завадити тому, щоб у виграші від ситуації, що склалася виявився Іран.

Дивіться відео заява сенатора Грема:

Нагадаємо, що 19 грудня, Дональд Трамп оголосив, що військові США в Сирії перемогли терористів "Ісламської держави". Також лідер США віддав наказ вивести американське військо з країни. Таке рішення викликало неоднозначну реакцію з боку світової спільноти. Зокрема, лідер лібералів у Європарламенті Гі Вергофстадт його розкритикував – дипломат вважає, що це зробить європейців більш вразливими.



За таким рішенням трампа послідували дві важливі відставки у Вашингтоні. Зокрема, через наміри президента США щодо Сирії вирішив залишити посаду представник США у міжнародній коаліції по боротьбі з терористичною організацією "Ісламська держава" Бретт Макгерк.



Таким чином він приєднався до міністра оборони Джеймса Меттіса, який також заявив про звільнення після оголошення президентом Трампом рішення повернути американський контингент. До слова, тоді президент США Дональд Трамп заявив, що на початку 2019 року міністр оборони країни Джеймс Меттіс піде на заслужений відпочинок, тобто на пенсію.