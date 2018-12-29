Виїхали на броньованих авто та вантажівках: перші військові США залишили Сирію

Перша група американських військових залишила Сирію відповідно до рішення президента США Дональда Трампа про виведення контингенту з країни.

Про це повідомляє турецьке державне агентство Anadolu.

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Так, близько 50 військових першими залишили базу у провінції Ель-Хасак і вирушили до Іраку. Повідомляється, що американці виїхали на броньованих автомобілях Hummer та вантажівках.

США загалом мають 18 локацій, де розміщуються американські військові. В Пентагоні раніше заявляли, що виведення військ триватиме близько трьох місяців.

Нагадаємо, що 19 грудня, Дональд Трамп оголосив, що військові США в Сирії перемогли терористів "Ісламської держави". Також лідер США віддав наказ вивести американське військо з країни. Таке рішення викликало неоднозначну реакцію з боку світової спільноти. Зокрема, лідер лібералів у Європарламенті Гі Вергофстадт його розкритикував – дипломат вважає, що це зробить європейців більш вразливими.



За таким рішенням трампа послідували дві важливі відставки у Вашингтоні. Зокрема, через наміри президента США щодо Сирії вирішив залишити посаду представник США у міжнародній коаліції по боротьбі з терористичною організацією "Ісламська держава" Бретт Макгерк.



Таким чином він приєднався до міністра оборони Джеймса Меттіса, який також заявив про звільнення після оголошення президентом Трампом рішення повернути американський контингент. До слова, тоді президент США Дональд Трамп заявив, що на початку 2019 року міністр оборони країни Джеймс Меттіс піде на заслужений відпочинок, тобто на пенсію.