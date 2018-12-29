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      Выехали на бронированных авто и грузовиках: первые военные США покинули Сирию

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      Первые военные США покинули Сирию
      Первые военные США покинули Сирию / Фото из открытых источников

      Первая группа американских военных покинула Сирию согласно решению президента США Дональда Трампа о выводе контингента из страны.

      Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.

      Читайте также: США выводят войска из Сирии: в России оценили "правильное решение" и похвалили Трампа

      Так, около 50 военных первыми покинули базу в провинции Эль-Хасаке и отправились в Ирак. Сообщается, что американцы выехали на бронированных автомобилях Hummer и грузовиках.

      США в целом имеют 18 локаций, где размещаются американские военные. В Пентагоне ранее заявляли, что вывод войск продлится около трех месяцев.

      Напомним, что 19 декабря, Дональд Трамп объявил, что военные США в Сирии победили террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию со стороны мирового сообщества. В частности, лидер либералов в Европарламенте Ги Вергофстадт его раскритиковал – дипломат считает, что это сделает европейцев более уязвимыми.

      За таким решением Трампа последовали две важные отставки в Вашингтоне. В частности, из-за намерения президента США относительно Сирии решил покинуть должность представитель США в международной коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" Бретт Макгерк.

      Таким образом он присоединился к министру обороны Джеймсу Мэттису, который тоже заявил об увольнении после объявления президентом Трампом решения вернуть американский контингент. К слову, тогда президент США Дональд Трамп заявил, что в начале 2019 года министр обороны страны Джеймс Мэттис уйдет на заслуженный отдых, то есть на пенсию.

       

      Теги: Новости США Новости политики Война в Сирии
      Источник: 24 Канал
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