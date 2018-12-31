В сенате США анонсировали паузу в процессе вывода войск из Сирии

Сенатор Линдси Грэм после встречи с президентом США Дональдом Трампом заверил журналистов, что глава государства согласился замедлить вывод войск из Сирии, сделав это "умным способом".

Об этом сообщило издание Washington Examiner.

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После обсуждений с президентом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Джозефом Данфорд я никогда не чувствовал себя лучше в том, куда мы движемся,

– сказал Грэм.

Сенатор также добавил, что по его мнению правительство взяло паузу, необходимую для переоценки того, каким способом лучше достичь цели президента. Он также отметил, что сейчас нужно сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации между сирийскими курдами и Турцией, а также помешать тому, чтобы в выигрыше от сложившейся ситуации не оказался Иран.

Смотрите видео заявление сенатора Грэма:

Напомним, что 19 декабря, Дональд Трамп объявил, что военные США в Сирии победили террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию со стороны мирового сообщества. В частности, лидер либералов в Европарламенте Ги Вергофстадт его раскритиковал – дипломат считает, что это сделает европейцев более уязвимыми.



За таким решением Трампа последовали две важные отставки в Вашингтоне. В частности, из-за намерений президента США по Сирии решил оставить должность представитель США в международной коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" Бретт Макгерк.



Таким образом он присоединился к министру обороны Джеймсу Мэттису, который также заявил об увольнении после объявления президентом Трампом решения вернуть американский контингент. К слову, тогда президент США Дональд Трамп заявил, что в начале 2019 года министр обороны страны Джеймс Мэттис уйдет на заслуженный отдых, то есть на пенсию.