Помпео подтвердил начало вывода американских войск из Сирии

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил в пятницу, 4 января, о начале вывода войск из Сирии.

Об этом американский чиновник заявил в интервью телеканалу Newsmax.

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Помпео заявил, что США продолжат добиваться своей цели на Ближнем Востоке и в дальнейшем. Однако он не сообщил о конечных сроках вывода войск.

Президент ясно сказал, что мы должны продолжать кампанию по борьбе с "Исламским Государством", продолжать гарантировать, что мы делаем что-то для создания стабильности на Ближнем Востоке. Кампания противодействия продолжается. Мы сделаем все для достижения нашей цели,

– заявил госсекретарь.

Помпео подчеркнул, что военные части Соединенных Штатов начали вывода.

Напомним, что 19 декабря, Дональд Трамп объявил, что войска США в Сирии победили террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию со стороны мирового сообщества. В частности, лидер либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт его раскритиковал – дипломат считает, что это сделает европейцев более уязвимыми.