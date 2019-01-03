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      Помпео подтвердил начало вывода американских войск из Сирии

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      Майк Помпео
      Майк Помпео / 24 Канал

      Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил в пятницу, 4 января, о начале вывода войск из Сирии.

      Об этом американский чиновник заявил в интервью телеканалу Newsmax.

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      Помпео заявил, что США продолжат добиваться своей цели на Ближнем Востоке и в дальнейшем. Однако он не сообщил о конечных сроках вывода войск.

      Президент ясно сказал, что мы должны продолжать кампанию по борьбе с "Исламским Государством", продолжать гарантировать, что мы делаем что-то для создания стабильности на Ближнем Востоке. Кампания противодействия продолжается. Мы сделаем все для достижения нашей цели,
      заявил госсекретарь.

      Помпео подчеркнул, что военные части Соединенных Штатов начали вывода.

      Напомним, что 19 декабря, Дональд Трамп объявил, что войска США в Сирии победили террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию со стороны мирового сообщества. В частности, лидер либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт его раскритиковал  дипломат считает, что это сделает европейцев более уязвимыми.

      Теги: Война в Сирии Новости США Новости политики Исламское государство Майк Помпео
      Источник: 24 Канал
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