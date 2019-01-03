Помпео підтвердив початок виведення американських військ з Сирії

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив у п'ятницю, 4 січня, про початок виведення військ з Сирії.

Про це американський чиновник заявив в інтерв'ю телеканалу Newsmax.

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Помпео заявив, що США продовжать добиватися своєї мети на Близькому Сході і надалі. Однак він не повідомив про кінцеві терміни виведення військ.

Президент ясно сказав, що ми повинні продовжувати кампанію по боротьбі з "Ісламською Державою", продовжувати гарантувати, що ми робимо щось для створення стабільності на Близькому Сході. Кампанія протидії триває. Ми зробимо все для досягнення нашої мети,

– заявив держсекретар.

Помпео наголосив, що військові частини Сполучених Штатів розпочали виведення.

Нагадаємо, що 19 грудня, Дональд Трамп оголосив, що військо США в Сирії перемогло терористів "Ісламської держави". Також лідер США віддав наказ вивести американське військо з країни. Таке рішення викликало неоднозначну реакцію з боку світової спільноти. Зокрема, лідер лібералів у Європарламенті Гі Вергофстадт його розкритикував – дипломат вважає, що це зробить європейців більш вразливими.