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      Трамп – містер Хаос у міжнародній політиці, – експерт

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      Трамп закликав Росію до війни в Афганістані
      Трамп закликав Росію до війни в Афганістані / Фото з відкритих джерел

      Заклики Трампа до Росії про спільну боротьбу з ісламістами в Афганістані не треба сприймати надто серйозно. Що стосується заяв Трампа, всі давно знають, з ким мають справу. Трамп – "містер Хаос" у міжнародній політиці.

      Таку думку 24 каналу висловив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

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      "Всі заяви Трампа значною мірою – заяви людини, яка настільки довіряє своїй інтуїції, що не зважає на державні інститути. І це породжує лише сум’яття. Єдині системні дії президента США світ бачить тоді, коли він дослухається до своїх радників. Тому навряд чи його заклики до Росії боротися з ісламістами в Афганістані можна сприймати серйозно", – вважає Ігор Семиволос.

      Водночас, на переконання фахівця, Росія не наважиться на широкомасштабну війну з ісламістами в Афганістані.

      Росія не піде в Афганістан. Навіщо? СРСР вже мав негативний досвід широкомасштабного вторгнення в Афганістан. В результаті туди прийшли американці. Афганістан – не та країна, проблеми якої можуть бути вирішені шляхом масштабної війни. Хоча Росія буде змушена захищати кордони центральноазійських республік, які Путін вважає сферою свого впливу. Але на широкомасштабну військову операцію Путін не піде,
      – переконаний Семиволос.

      Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Росію, Пакистан та Індію брати активну участь у війні в Афганістані.

      Що відомо про рух "Талібан"?"Талібан" — радикальний ісламістський рух сунітського напрямку, що зародився у Афганістані серед пуштунів у 1994 році. Засновниками руху стали 30 студентів. Характерною рисою талібів є чорні тюрбани та білий одяг. В умовах громадянської війни, яка не припинялася після повалення прокомуністичного режиму Мухамеда Наджибули в 1992 році, таліби закликали афганське суспільство до "єднання та миру під прапором ісламу". У США, Канаді, Росії, Киргизстані, Таджикистані, Казахстані та низці інших країн рух "Талібан" внесено до списку терористичних організацій, а його діяльність заборонено.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Дональд Трамп Володимир Путін Афганістан Ісламська держава
      Джерело: 24 канал
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